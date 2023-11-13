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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Sağanak ve lodos geliyor! Bu iller dikkat - Hava durumu haberleri

        Meteoroloji'den yağmur ve lodos uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 13 il içi sarı kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile Akdeniz'in batı ve orta kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; İzmir, Muğla, Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmur olarak düşmesi beklenirken, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde lodos etkili olacak. Hava sıcaklıkları batı illerinde azalacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 07:33 Güncelleme: 13.11.2023 - 08:35
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        Yağmur ve lodos uyarısı! Bu iller dikkat
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        Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 16°

        Ankara

        Yağmurlu 18°

        İzmir

        Yağmurlu 19°

        Antalya

        Yağmurlu 19°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 19°

        Bursa

        Yağmurlu 14°

        Adana

        Parçalı bulutlu 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 22°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 21°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 16°

        Hava sıcaklığının batı bölgelerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        #yağmur
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