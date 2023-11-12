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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Sonuç her şeyi anlatıyor - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Sonuç her şeyi anlatıyor

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalarak üst üste ikinci puan kaybını yaşadı. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor karşısındaki performansını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 21:35 Güncelleme: 12.11.2023 - 21:45
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        Bazen bir oyuncunun yokluğu bile takımlar için ciddi sorunlar yaratabiliyorken Fenerbahçe hem stoper hem de orta sahadaki dört merkez oyuncusundan yoksun bir şekilde maça başladı. Buna rağmen ilk 45 dakika boyunca çok küçük bölümler dışında istediğini yapan, Dzeko’nun kendisinden beklentilerin çok altında bitiricilik performansında kalmasıyla tek eksiği skor üretmek olan bir Fenerbahçe vardı sahada. Dzeko bitiricilikte beklentiyi karşılayamasa da yine liderlik ettiği pres gücü tüm oyuncuların doğru katılımıyla başarılı bir şekilde uygulandı. Fenerbahçe’nin skor üretememesinde üretilen pozisyonlardaki zeminin kötü olmasından da etkilenen kalite eksikliğinin de payı vardı. Hücumdaki tüm futbolcular vasatı aşamadı desek teşbihte hata olmaz sanırım.

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        Maçın ikinci yarısında da başlangıç bölümü dışında tablo benzerdi. Değişikliklerle Fenerbahçe’nin durumu ne çok iyiye ne de kötüye gitti. Zamanlaması daha erken olabilirdi bazı değişikliklerin ama takımdaki bazı rol dağılımlarının da bu tercihlerde etkisi olduğunu düşünüyorum.

        Sonuç olarak Fenerbahçe fiziksel olarak ayakta kaldığı, maçın yaklaşık 80 dakikasında üstün oynadığı, gole daha yakın taraf olduğu çok zor bir deplasmandan 1 puan çıkardı. Trabzonspor maçındaki soğuk duşun ardından gösterilen reaksiyon gelecek adına umut verici. Bununla birlikte 2 maçta 5 puan bırakıldığı da unutulmamalı. Ayrıca Fenerbahçe 3 maçtır penaltı dışında gol de atamıyor.

        Aslında sonuç gerçekten bütün her şeyi anlatıyor. Bu maçı ne çok pozitif ne de çok negatif almak gerekiyor. Genel olarak Adana’dan üstün oyunla 1 puanla dönmek kötü değil. Fenerbahçe’nin deplasmanda gol yememesi çok önemli. Ama hücum hattındaki formsuzluk da dikkat çekiyor. Yedek kulübesinden katkı alamamak da hızlı bir şekilde çözülmesi gereken bir sorun. Fenerbahçe bugünü kurtardı. Yükselerek devam etmek şart.

        İşin diğer kısmında hakem Halil Umut Meler maçın son bölümüne kadar iyi maç yönetti. Ama son bölümde çıkarmadığı kartlar onu övmemizin önüne geçti. Maçın sonucuna etki etti mi bilmem ama kabul edilebilir hatalar yapmadı.

        Ayrıca bu zemin futbola renk katan ve iyi yönetilen Adana Demirspor’a yakışmıyor. Maçın kalitesini en az 2 kat düşürdü.

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