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Acı haberin geldiği olay 20 gün önce meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Sancaktepe Paşaköy TIR garajından babasına ait hafriyat kamyonunu çalan 22 yaşındaki Sezgin A. adeta dehşet saçmıştı

BİR POLİS VE BİR BEKÇİ AĞIR YARALANMIŞTI

Kendisine engel olmak isteyen babası İbrahim Halil A.'yı darp ederek kamyonu çalan genç, ihbar üzerine bir süre jandarma ekipleri tarafından takip edildi. Jandarma ekiplerini bir süre sonra atlatmayı başaran Sezgin A., Pendik'te ortaya çıktı. Aracı hızla süren Sezgin A., polisi peşine taktı. Kamyonu hızla sürerek önce Kartal'a geçen şüpheli daha sonra Maltepe'de uygulama noktasında kendisini durdurmaya çalışan polis araçlarının arasına hızla daldı. Şüpheli olaydan sonra hızla yoluna devam ederken polis memuru Lütfü Baykar ile bekçiler Kerem Atay , Doğancan Külünk , Eren Saydır'ı yaraladı. Şüpheli bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

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POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

30 kilometre süren dehşetin ardından yakalanan zanlı Sezgin A. çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Bu olaydan 20 sonra hastaneden acı haber geldi. Hastanede hayatı tehlikesi bulunan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Lütfü Baykar hayatını kaybetti. Şahit düşen polis memuru için İstanbul emniyetinde resmi tören düzenlenecek.