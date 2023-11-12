Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'daki hafriyat kamyonu faciasında acı haber! Polis memuru şehit düştü... - Son haberler

        İstanbul'daki kazada polis memuru şehit oldu

        İstanbul'da 20 gün önce babasını dövüp hafriyat kamyonunu çalan Sevgin A. ortalığı savaş alanına çevirmişti. Polisle kovalamacaya giren zanlı 16 araca zarar verdi ve 9 kişiyi yaraladı. Yaralılardan biri olan ve hastanede tedavi gören polis memuru Lütfü Baykar hayatını kaybetti. Şehit düşen Bayraktar'ın haberi emniyet içinde üzüntüye neden oldu.

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 12.11.2023 - 21:13 Güncelleme: 12.11.2023 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafriyat kamyonu çarpmıştı! Acı haber geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Acı haberin geldiği olay 20 gün önce meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Sancaktepe Paşaköy TIR garajından babasına ait hafriyat kamyonunu çalan 22 yaşındaki Sezgin A. adeta dehşet saçmıştı

        BİR POLİS VE BİR BEKÇİ AĞIR YARALANMIŞTI

        Kendisine engel olmak isteyen babası İbrahim Halil A.'yı darp ederek kamyonu çalan genç, ihbar üzerine bir süre jandarma ekipleri tarafından takip edildi. Jandarma ekiplerini bir süre sonra atlatmayı başaran Sezgin A., Pendik'te ortaya çıktı. Aracı hızla süren Sezgin A., polisi peşine taktı. Kamyonu hızla sürerek önce Kartal'a geçen şüpheli daha sonra Maltepe'de uygulama noktasında kendisini durdurmaya çalışan polis araçlarının arasına hızla daldı. Şüpheli olaydan sonra hızla yoluna devam ederken polis memuru Lütfü Baykar ile bekçiler Kerem Atay , Doğancan Külünk , Eren Saydır'ı yaraladı. Şüpheli bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi! Haberi Görüntüle

        POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

        30 kilometre süren dehşetin ardından yakalanan zanlı Sezgin A. çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Bu olaydan 20 sonra hastaneden acı haber geldi. Hastanede hayatı tehlikesi bulunan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Lütfü Baykar hayatını kaybetti. Şahit düşen polis memuru için İstanbul emniyetinde resmi tören düzenlenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul’da dehşet! 4 ölü 1 yaralı
        İstanbul’da dehşet! 4 ölü 1 yaralı
        Duraklama dönemi!
        Duraklama dönemi!
        "Kendine daha çok güven Kartal"
        "Kendine daha çok güven Kartal"
        "Sonuç her şeyi anlatıyor"
        "Sonuç her şeyi anlatıyor"
        "Sonbahar kışa dönüyor"
        "Sonbahar kışa dönüyor"
        3 puan Muleka'dan!
        3 puan Muleka'dan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Maganda damat arkadaşını vurdu!
        Maganda damat arkadaşını vurdu!
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        Kimlik nakli!
        Kimlik nakli!
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi
        Habertürk Anasayfa