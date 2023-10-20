Babasını dövüp kamyonu çaldı! Haftiyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul'da babasını dövüp hafriyat kamyonunu çalan Sevgin A. ortalığı savaş alanına çevirdi. Polisle kovalamacaya giren zanlı 16 araca zarar verdi ve 9 kişiyi yaraladı. Yaralılardan bir polis memuru ile bir bekçinin hayati tehlikesinin olduğu açıklandı. Gözaltına alınan Sevgin A. ise ifadesinde ne yaptığını hatırlamadığını iddia etti
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İstanbul'da babasına ait hafriyat kamyonuyla polisle kovalamacaya giren, 2’si polis aracı 16 otomobile hasar verip 9 kişiyi yaralayan Sezgin A., cinayet büro amirliğinde sorgulanıyor.
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DHA'nın haberine göre şüphelinin ilk sorgusunda olay sırasında ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin olay sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğu, daha önceden 3 suç kaydı olduğu tespit edildi.
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ÖNCE BABASINI DÖVDÜ SONRA KAMYONU ÇALDI
İstanbul’da gece meydana gelen olayda Sancaktepe Paşaköy TIR garajından babasına ait hafriyat kamyonunu çalan 22 yaşındaki Sezgin A. adeta dehşet saçtı.
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Kendisine engel olmak isteyen babası İbrahim Halil A.’yı darp ederek kamyonu çalan genç, ihbar üzerine bir süre jandarma ekipleri tarafından takip edildi. Jandarma ekiplerini bir süre sonra atlatmayı başaran Sezgin A., Pendik'te ortaya çıktı. Aracı hızla süren Sezgin A., polisi peşine taktı.
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1 POLİS MEMURU 1 BEKÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Kamyonu hızla sürerek önce Kartal'a geçen şüpheli daha sonra Maltepe'de uygulama noktasında kendisini durdurmaya çalışan polis araçlarının arasına hızla daldı. Şüpheli olaydan sonra hızla yoluna devam ederken polis memuru Lütfü Bayraktar ile bekçiler Kerem Atay , Doğancan Külünk , Eren Saydır’ı yaraladı. Yaralılardan Lütfü Bayraktar ile Kerem Atay’ın durumlarının ağır olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
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16 OTOMOBİLE HASAR VERİP 9 KİŞİYİ YARALADI
Sürdürülen takip sonucunda Ataşehir’de kıstırılan şüpheli, kamyonun lastiklerine ateş açılarak durdurulup gözaltına alındı. Şüphelinin kilometrelerce süren kaçışı sırasında toplamda 2’si polis aracı 16 araca ağır hasar verdiği, ayrıca toplam 9 kişinini de yaralanmasına neden olduğu belirlendi.
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"HATIRLAMIYORUM" DEDİ
Olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu tespit edilen şüpheli Sezgin A. hastanede tedavisi yapıldıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde gözaltına alındı. Şüphelinin ilk sorgusunda ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
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DAHA ÖNCEDEN 3 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Polis soruşturması sonucunda şüphelinin uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, son bir yıl içinde 8 kez Erenköy Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü belirlendi.
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Şüphelinin daha önceden "Mala zarar vermek", "Trafik Güvenliğini tehlikeye atmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliyle ilgili sorgulamanın cinayet büro amirliğinde devam ettiği belirtildi.
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