DHA'nın haberine göre şüphelinin ilk sorgusunda olay sırasında ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin olay sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğu, daha önceden 3 suç kaydı olduğu tespit edildi.