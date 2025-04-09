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        Haberler Ekonomi Enerji Doğalgaz Suudi Arabistan'da 14 yeni petrol sahası bulundu - Enerji Haberleri

        Suudi Arabistan'da 14 yeni petrol ve doğalgaz sahası bulundu

        Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, ülkede 14 yeni petrol ve doğalgaz sahası keşfedildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 22:30 Güncelleme: 09.04.2025 - 22:30
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        Suudi Arabistan'da 14 yeni petrol sahası bulundu
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        Suudi Arabistan Enerji Bakanı Bin Selman, bu keşiflerin Suudi Arabistan'ın küresel enerji sektöründeki lider konumunu pekiştirdiğini belirtti.

        Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre, keşifleri gerçekleştiren Suudi Arabistan Petrol Şirketi Aramco, doğu bölgesi ve güneydeki Rubülhali bölgesinde 6 petrol sahası, 2 petrol rezervi, 2 doğalgaz sahası ve 4 doğalgaz rezervi buldu.

        Keşfedilen sahalarda tahmini rezerv miktarları henüz açıklanmadı, ancak Bakan Bin Selman, bu keşiflerin Suudi Arabistan’ın hidrokarbon kaynaklar açısından zengin olduğunu gösterdiğini ve ülkenin küresel enerji pazarındaki konumunu güçlendireceğini vurguladı.

        Bakan ayrıca, bu gelişmenin Suudi Arabistan’ın hem yerel hem de küresel enerji talebini uzun vadeli, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamasını sağlayacağını ifade etti.

        Yeni keşiflerin, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu doğrultusunda doğal kaynaklardan azami fayda sağlama ve küresel enerji güvenliğini artırma hedeflerine de katkı sunacağı belirtildi.

        Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Aramco, 2023 verilerine göre günlük 12,3 milyon varil ham petrol üretim kapasitesine sahip. Suudi Arabistan ise, ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi konumunu koruyor.

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