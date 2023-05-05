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Sütten kesildik, et ne durumda?

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılının kırmızı et üretimi ve çiğ süt üretimi istatistiklerini açıkladı. Kırmızı et üretiminde yüzde 12,3 artışla 2 milyon 191 bin 625 tona ulaşılırken, çiğ süt üretimi yüzde 7,1 azalışla 21 milyon 563 bin 492 tona indi

Giriş: 05.05.2023 - 12:45 | Güncelleme: ABONE OL
Sütten kesildik, et ne durumda? TÜİK, kırmızı et ve çiğ süt üretimi istatistiklerini açıkladı - Son dakika ekonomi haberleri
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılının kırmızı et üretimi ve çiğ süt üretimi istatistiklerini açıkladı.

ET ÜRETİMİ ARTTI

2021 yılında 1 milyon 952 bin 38 ton olan kırmızı et üretimi, 2022 yılında %12,3 artarak 2 milyon 191 bin 625 ton olarak tahmin edildi. Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi %7,7 artarak 1 milyon 572 bin 747 ton, koyun eti üretimi %26,8 artarak 489 bin 354 ton, keçi eti üretimi %22,6 artarak 115 bin 938 ton, manda eti üretimi ise %25,4 artarak 13 bin 586 ton oldu.

Son on yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2013 yılında 1 milyon 99 bin 81 ton iken 2022 yılında 2 milyon 191 bin 625 tona ulaştığı görüldü.

Kırmızı et üretiminin 2022 yılında %71,8'ini sığır eti, %22,3'ünü koyun eti, %5,3'ünü keçi eti ve %0,6'sını manda eti oluşturdu.

SÜT ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

2021 yılında 23 milyon 200 bin 306 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2022 yılında %7,1 azalarak 21 milyon 563 bin 492 ton oldu. Bir önceki yıla göre manda sütü üretimi %31,5, keçi sütü üretimi %13,2, inek sütü üretimi %6,8 ve koyun sütü üretimi %6,7 azaldı.

Çiğ süt üretiminin 2022 yılında %92,3'ünü inek sütü, %4,9'unu koyun sütü, %2,5'ini keçi sütü ve %0,2'sini manda sütü oluşturdu.

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