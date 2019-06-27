27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ticaret Bakanlığının Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle süt ürünlerinin depolanacağı lisanslı depolarda bulunması gereken asgari niteliklere ve bu hizmetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Düzenlemeyle standartları hazırlanan süt tozu, peynir altı suyu tozu, tereyağı ve çedar peyniri gibi süt ürünlerinin emniyetli ve uygun koşullarda depolanması ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.
Buna göre, süt ürünlerinin depolanacağı lisanslı depolar, ürüne yabancı madde karışmayacak, kirlenmeyi önleyecek ve dış zararlardan koruyacak nitelikte olacak. Deponun taban ve duvarları yıkanabilir, toksik etki yaratmayacak malzemeden yapılacak.
Süt ürünlerinin hangi sıcaklık ve nem oranında muhafaza edilmesi gerektiği de belirlenirken, lisanslı depo işletmesinin süt tozu ve peynir altı suyu tozu için lisansa tabi kapalı depo kapasitesi 10 bin tondan, her bir şubesinin kapalı depo kapasitesi 3 bin 500 tondan, tereyağı ve çedar peyniri için lisansa tabi kapalı depo kapasitesi 7 bin tondan, her bir şubesinin kapalı depo kapasitesi ise 2 bin 500 tondan az olamayacak.
Depo işletmesi için asgari ödenmiş sermaye şartları da belirlenirken, bu şart, süt tozu ve peynir altı suyu tozunda 10 bin ton için 2 milyon lira, 10 bin 1- 20 bin ton için 2,5 milyon lira, 20 bin 1- 30 bin ton için 3 milyon lira, 30 bin tonu aşan her 10 bin ton için de ilave 500 bin lira olacak. Tereyağı ve çedar peynirinde 7 bin ton için 2 milyon lira, 7 bin 1-14 bin ton için 2,5 milyon lira, 14 bin 1-28 bin ton için 3 milyon lira, 28 bin 1-56 bin ton için 3,5 milyon lira, 56 bin tonu aşan her 10 bin ton için de ilave 500 bin lira aranacak.
GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIMAYANLAR ALINMAYACAK
Depolama şartları uygun olmayan, sağlığı olumsuz etkileyecek düzeyde bulunan, Türk Gıda Kodeksi ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen şartları taşımayan süt ürünleri lisanslı depolara alınmayacak.
Süt ürünleri depolama amacından ziyade nakletme veya bir işletmede kullanılmak üzere kısa süreli muhafaza etme gibi amaçlarla lisanslı depoya en fazla 150 günü geçmeyecek şekilde geçici olarak kabul edilebilecek.
Süt ürünleri, sınıf ve kalitelerine göre tahsis ve tasnif edilmiş, numaralanmış lisanslı depo raflarında ya da paletli olarak, sınıf ve kaliteleri aynı olan süt ürünleriyle karıştırılarak depolanacak.
Bu ürünler talep edilmesi halinde ayrı da muhafaza edilebilecek.
Depolardaki ürünler için süt ürünlerinin mülkiyetini temsil ve rehnini temin eden ürün senedi düzenlenecek. Tartım makbuzunda üretici firmanın adı, unvanı, adresi, ürünün parti numarası, son tüketim tarihi ve miktarına, ürün senedinde ise üretici firmanın adı, unvanı, adresi, ürünün parti numarası, son tüketim tarihi, miktarıyla birlikte işleme ve piyasaya sunum şekline ilişkin bilgiler yer alacak.
DEPOLANMA SÜRELERİ
Lisanslı depo işletmesi, lisans askıya alınmış olsa bile her zaman, sorumluluğu altında bulunan süt ürünlerinin muhafazasında gerekli dikkati ve özeni gösterecek. Depo her zaman temiz olacak, yangın tehlikesini artıran, ürünün sağlıklı ve uygun koşullarda muhafazasını engelleyen kızışma, yüksek sıcaklık, nem, hava ve ışıktan, kemirgen hayvan, mikroorganizma, böcek ve tozlarla yabancı kokulardan korunacak.
Üretiminden itibaren, yağsız süt tozu ve yağsız peynir altı suyu tozu azami 18 ay, yarım yağlı süt tozu azami 15 ay, tam yağlı süt tozu azami 9 ay, yüksek yağlı süt tozu azami 6 ay, yağlı peynir altı suyu tozu azami 12 ay, tereyağı ve çedar peyniri ise azami 24 ay süreyle lisanslı depolarda depolanabilecek.
Süt ürünlerinin üretim zamanı, ürün sahibinin beyanının yanı sıra gerekli analiz ve incelemelerle tespit edilecek.
Süt ürünlerinin depolama döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri, uygulama göz önünde bulundurularak bakanlıkça belirlenerek internet sayfasında ilan edilecek.
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