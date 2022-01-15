Survivor 2022 için geri sayım sona erdi. Bu yıl All-Star formatı ile ekranlara geri yarışmada, Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı bulunacak. Survivor Ünlüler takımı yarışmacıları arasında da Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında da eski sezonlara damga vurmuş birçok isim yer alıyor. Survivor Ünlüler takımı yarışmacıları arasında eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı ve Atakan Arslan; Survivor Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında ise eski şampiyonlardan Ogeday Girişken bulunuyor.

SURVİVOR 2022 YARIŞMACILARI (RESİMLİ)

Her iki takımda da ilk hafta itibarı 13 yarışmacı olacak. Survivor yarışmacıları Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı toplamı ise 26 kişiden oluşuyor. Peki, Survivor kadrosunda kimler var? 2022 Survivor yarışmacıları ve isimleri resimli olarak haberimizden öğrenebilirsiniz.

İşte, Survivor yarışmacıları ve Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı yarışmacıların isimleri