Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı sona ererken, lider Galatasaray ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasında puan farkı 4'e düştü. Zirve yarışının nefes kestiği Süper Lig'de dev derbi sonrası şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 03.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:51
- 1
ADANA DEMİRSPOR - oran verilmedi
- 2
HATAYSPOR - oran verilmedi
- 3
BODRUM FK - oran verilmedi
-
- 4
KAYSERİSPOR - 3000
- 5
ÇAYKUR RİZESPOR - 3000
- 6
TRABZONSPOR - 3000
-
- 7
SİVASSPOR - 3000
- 8
KONYASPOR - 3000
- 9
ANTALYASPOR - 3000
-
- 10
ALANYASPOR - 3000
- 11
GAZİANTEP FK - 3000
- 12
KASIMPAŞA - 3000
-
- 13
BAŞAKŞEHİR - 1000
- 14
GÖZTEPE - 1000
- 15
EYÜPSPOR - 1000
-
- 16
BEŞİKTAŞ - 700
- 17
SAMSUNSPOR - 300
- 18
FENERBAHÇE - 2.95
-
- 19
GALATASARAY - 1.20
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ