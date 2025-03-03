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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yönetimden Okan Buruk’a destek! - Galatasaray Haberleri

        Yönetimden Okan Buruk'a destek!

        Üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'a yönetimden destek geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 10:32 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:32
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        • 1

          Süper Lig’in 26. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa’yla 3-3 berabere kalan Galatasaray zirve yarışında yara aldı.

        • 2

          Derbiden ikili averajı cebine koyarak çıkan Galatasaray 6 puanlık farkın 4’e düşmesine engel olamadı.

        • 3

          Son dört resmi maçında da berabere kalan Cimbom bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maçta puan kaybetti.

        • 4

          Sosyal medyada bir süre önce başlayan eleştiriler tribüne de sirayet etti.

        • 5

          Türkiye Kupası’nda Konyaspor’u yenemeyen ve grubunu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray’da statta protestolar da yükselmişti.

        • 6

          Kasımpaşa karşısında da öne geçtiği maçta kabusu yaşayan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk en çok konuşulan konu etiketi oldu.

        • 7

          Yoğun eleştirilerin odağında bulunan Okan Buruk’a ilk destek ise Galatasaray yönetiminden geldi.

        • 8

          Futboldan sorumlu yöneticiler Okan Buruk’la yaptıkları görüşmede eleştirilere takılıp kalmamasını istedi.

        • 9

          Son iki sezonda şampiyonluğa ulaşılmasını hatırlatan yöneticiler bu takımın bir kez daha şampiyon olacağına dair inançlarının tam olduğunu dile getirdi.

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