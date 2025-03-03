Yönetimden Okan Buruk'a destek!
Üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'a yönetimden destek geldi.
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Süper Lig’in 26. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa’yla 3-3 berabere kalan Galatasaray zirve yarışında yara aldı.
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Derbiden ikili averajı cebine koyarak çıkan Galatasaray 6 puanlık farkın 4’e düşmesine engel olamadı.
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Son dört resmi maçında da berabere kalan Cimbom bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maçta puan kaybetti.
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Sosyal medyada bir süre önce başlayan eleştiriler tribüne de sirayet etti.
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Türkiye Kupası’nda Konyaspor’u yenemeyen ve grubunu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray’da statta protestolar da yükselmişti.
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Kasımpaşa karşısında da öne geçtiği maçta kabusu yaşayan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk en çok konuşulan konu etiketi oldu.
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Yoğun eleştirilerin odağında bulunan Okan Buruk’a ilk destek ise Galatasaray yönetiminden geldi.
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Futboldan sorumlu yöneticiler Okan Buruk’la yaptıkları görüşmede eleştirilere takılıp kalmamasını istedi.
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Son iki sezonda şampiyonluğa ulaşılmasını hatırlatan yöneticiler bu takımın bir kez daha şampiyon olacağına dair inançlarının tam olduğunu dile getirdi.
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