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        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Spor yazarları Kasımpaşa-Galatasaray maçını değerlendirdi - Kasımpaşa Haberleri

        Spor yazarları Kasımpaşa-Galatasaray maçını değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Spor yazarları, Kasımpaşa-Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 09:31 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:31
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        • 1

          Spor yazarları, 3-3 beraberlikle biten Kasımpaşa-Galatasaray maçını çarpıcı ifadelerle yorumladı.

        • 2

          "BEKLENTİNİN ÇOK ALTINDA KALDI"

          İbrahim Yıldız (Habertürk): Galatasaray beklentinin çok altında kalan bir mücadele çıkardı. Kasımpaşa forveti son vuruşları iyi kullanabilse skor çok farklı olabilirdi. Muslera kalesini gole kapatarak görevini fazlası ile yaptı. Şampiyonluk yarışının en büyük adayı Galatasaray oyun olarak kötü bir performans gösterdi.

        • 3

          "OKAN BURUK'A YAZAR"

          Ahmet Çakar (Sabah): Perşembe'nin gelişi çarşambadan belliydi. Galatasaray haftalardır çok kötü oynuyordu. Abuk-sabuk goller yiyordu. Önce Şampiyonlar Ligi, sonra Avrupa Ligi gitti. Belki dünkü Kasımpaşa maçıyla şampiyonluk riske girdi. İlk yarı Galatasaray kötü oynasa da skor olarak önde kapatmayı bildi. İkinci yarı art arda gollerle bir an mağlup duruma düştü ama maçın yıldızı olan Muslera ile birlikte Osimhen sahneye çıktı. Önce bir faul aldırdı, beraberlik geldi, ardından da Osimhen takımı öne geçirdi. Sonra sahneye Okan Buruk çıktı. Bayram değil seyran değil yine üçlüye geçti. Carlos Cuesta'yı oyuna aldı, penaltı geldi ve Galatasaray puan kaybetti. Beraberlik tartışmasız Okan Buruk'a yazar.

        • 4

          "BU OYUN ŞAMPİYONLUK KAYBETTİRİR"

          Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Bu oyun, Galatasaray'a şampiyonluk kaybettirir. Kasımpaşa, Galatasaray maçlarını muazzam oynuyor. İlk yarıda 3-3. Bu maçta 3-3. Kasımpaşa, her maçını Galatasaray maçı gibi oynasa, zirve takımı olur. Burak Yılmaz'ı da tebrik ederim. Kasımpaşa'yı maça çok iyi hazırlamış. Galatasaray'da anlaşılmaz bir düşüş ve formsuzluk var! Bu takıma ne oldu Okan hoca!

        • 5

          "DÜRÜST-ALBAYRAK DAVET EDİLMELİ"

          Levent Tüzemen (Sabah): Okan Buruk bu takımı toparlayabilir mi? Yönetime büyük iş düşüyor. Dursun başkan, Duygun Yarsuvat yönetimindeki planı uygulamalı. Ali Dürüst-Abdürrahim Albayrak ikilisini kalan haftalar için Okan hocaya yardımcı olmaları adına göreve davet etmeli. Mevcut yönetimde bu tecrübede insanlar yok, Okan hocanın yalnızlığı ancak bu ikili ile giderilir.

        • 6

          "TAKIMIN SAHADA BAŞI YOK"

          Erman Toroğlu (Sözcü): Galatasaray yönetimi; TFF Başkanı, Tahkim, Disiplin derken sahadaki takım puan kaybediyor. Çünkü sahada olması gereken teknik adamları ceza almış tribünde. Takımın sahada başı yok. Özellikle ilk yarıda Muslera çok iyi işler yapıyor. Şampiyonlua oynayan takım Galatasaray, rakibine 3 gol atıyor ama 3 gol yiyor ve Muslera sahanın en iyi adamı.

        • 7
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