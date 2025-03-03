Spor yazarları Kasımpaşa-Galatasaray maçını değerlendirdi

"OKAN BURUK'A YAZAR"

Ahmet Çakar (Sabah): Perşembe'nin gelişi çarşambadan belliydi. Galatasaray haftalardır çok kötü oynuyordu. Abuk-sabuk goller yiyordu. Önce Şampiyonlar Ligi, sonra Avrupa Ligi gitti. Belki dünkü Kasımpaşa maçıyla şampiyonluk riske girdi. İlk yarı Galatasaray kötü oynasa da skor olarak önde kapatmayı bildi. İkinci yarı art arda gollerle bir an mağlup duruma düştü ama maçın yıldızı olan Muslera ile birlikte Osimhen sahneye çıktı. Önce bir faul aldırdı, beraberlik geldi, ardından da Osimhen takımı öne geçirdi. Sonra sahneye Okan Buruk çıktı. Bayram değil seyran değil yine üçlüye geçti. Carlos Cuesta'yı oyuna aldı, penaltı geldi ve Galatasaray puan kaybetti. Beraberlik tartışmasız Okan Buruk'a yazar.