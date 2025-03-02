Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray ile 3-3 berabere kaldı. Tartışmalı pozisyonların yaşandığı mücadelede Kasımpaşa penaltı itirazında bulundu. İşte yaşananlar...
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında lider Galatasaray'ı konuk etti. Hakem Cihan Aydın'ın yönettiği mücadelede tartışmalı pozisyonlar yaşandı. Kasımpaşa cephesi, 9. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltıda lehine faul beklerken, 39. dakikada ise penaltı bekledi.
GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI
Mücadelenin 9. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında ön direkte kaleci Gianniotis ile topa hamle yapan Osimhen yerde kaldı.
Devam kararı veren hakem Cihan Aydın gelen uyarı sonucu VAR monitörüne giderek pozisyonu yeniden inceledi. Pozisyonda Gianniotis'in faul yaptığına karar veren Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.
Kasımpaşa cephesi bu pozisyona uzun süre itiraz ederken, lacivert-beyazlılar pozisyonda Osimhen'in Gianniotis'e faul yaptığı görüşünü savundu.
KASIMPAŞA'DA PENALTI BEKLENTİSİ
Karşılaşmanın 39. dakikasında ise bu kez Kasımpaşa penaltı bekledi.
Sağ kanatta Mamadou Fall'ın ortasında Nuno Da Costa topa dokunamadı. Boşta kalan topa Ban Ouanes müdahale etmek isterken, Lemina'nın araya girmesiyle yerde kaldı. Kasımpaşa cephesi pozisyon için penaltı itirazında bulundu.
Maçın hakemi Cihan Aydın, devam kararı alırken, VAR'dan da bir uyarı gelmedi.