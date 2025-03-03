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        Haberler Magazin İbrahim Kutluay: Demet ne diyorsa doğrudur - Magazin haberleri

        İbrahim Kutluay: Demet ne diyorsa doğrudur

        Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'ın soğuk havaya meydan okuyarak, Boğaziçi'nde denize girmesiyle ilgili olarak; "Ben şov için yapmazdım" ifadelerini kullanmıştı. Eski eşinin kendisi için kurduğu cümleler hakkında konuşan Kutluay; "Demet, benim çocuklarımın annesi. Kendisi ne diyorsa doğrudur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 08:12 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:03
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        "Ne diyorsa doğrudur"
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        Emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da etkili olan kar yağışında Bebek Sahili'nde denize girmiş ve görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

        Demet Şener de olaylı bir şekilde boşandığı İbrahim Kutluay'ın görüntüleriyle ilgili olarak "Görmemek ne mümkün? Her yerde gördük. Ben kendisini tanıdığım için pek şaşırmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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        "KİMSEYE BİR ŞEY İSPATLAYACAK HALİM YOK" DEMİŞTİ

        Demet Şener, daha sonra gazetecilerin, "Siz böyle bir meydan okur muydunuz?" sorusuna; "Kimseye bir şey ispatlayacak halim yok. Canım isterse, o an şartlar onu gerektiriyorsa yaparım ama şov olsun diye hiçbir şey yapacağımı düşünmüyorum" yanıtını vermişti.

        "DEMET NE DİYORSA DOĞRUDUR"

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bebek'te görüntülenen İbrahim Kutluay, eski eşi Demet Şener'in kendisiyle ilgili yaptığı açıklamayla ilgili konuştu; "Demet, benim çocuklarımın annesi. Kendisi ne diyorsa doğrudur."

        Öte yandan Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 2005 – 2018 arasında evlilik yaşamış ve Ömer ile İrem adında iki çocukları dünyaya gelmişti.

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        #İbrahim Kutluay
        #demet şener

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