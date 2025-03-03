İzmir'in Torbalı ilçesi Özbey Mahallesi’nde yaşayan Sudenaz Özbek (19) kaldığı bakımevinde kahvaltı yaparken nefes borusuna büyük bir lokma kaçtı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

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DHA'daki habere göre Özbek'e ilk müdahaleyi bakımevindeki görevliler yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Sudenaz Özbek, adrese gelen ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan Özbek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sudenaz Özbek'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.