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        Haberler Gündem 3. Sayfa 19 yaşındaki Sudenaz Özbek'i öldüren kahvaltı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!

        İzmir'de, yürek yakan bir olay yaşandı. Nefes borusuna yemek kaçan zihinsel engelli 19 yaşındaki Sudenaz Özbek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kız doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 08:08 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:29
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        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
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        İzmir'in Torbalı ilçesi Özbey Mahallesi’nde yaşayan Sudenaz Özbek (19) kaldığı bakımevinde kahvaltı yaparken nefes borusuna büyük bir lokma kaçtı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre Özbek'e ilk müdahaleyi bakımevindeki görevliler yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Sudenaz Özbek, adrese gelen ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Burada tedaviye alınan Özbek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sudenaz Özbek'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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        #Sudenaz Özbek
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