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        Haberler Dünya ABD'de göstericiler Trump-Zelenskiy tartışmasını protesto etti | Dış Haberler

        ABD'de göstericiler Trump-Zelenskiy tartışmasını protesto etti

        Chicago'da bir araya gelen çok sayıda kişi, Cuma akşamı Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında yaşanan tartışmayı protesto etti. Göstericiler, Ukrayna'ya destek verdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.03.2025 - 09:04 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:04
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          ABD'nin Chicago kentinde bulunan Water Tower merkezi yakınlarında bir araya gelen göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki tartışmalı geçen son görüşmeyi protesto etti.

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          Kıdemli ABD senatörü Dick Durbin de gösteriye katıldı.

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          Göstericiler Ukrayna'ya destek verdi, Zelenskiy'nin güvenlik taleplerinin haklı olduğunu dile getirdi.

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          NE OLMUŞTU?

          ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne olmuştu.

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          Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki göstermişti.

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          Trump ve Zelenskiy arasında kameralar önünde yaşanan tartışmanın ardından ikilinin planları iptal olmuş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrılmıştı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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