Rıdvan Dilmen: Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarında yayınlanan '%100 Futbol' programında mücadeleyi değerlendirdi.

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İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri:

Bu sezonun ilk yarısında Galatasaray-Kasımpaşa maçının devre arasında skor 3-1'di. Kasımpaşa 3-3 bitirdi o maçı. Kasımpaşa kendini inkar etmedi. Bence Türkiye'nin en keyif veren ve açık oynayan takımı. Galatasaray'da topu ayağına indirdiğinde ligimizin en iyi takımı. Fakat Galatasaray'ın savunma konsantrasyonunu çok uzun süredir düşük görüyoruz. 3'lü oynasa pozisyon veriyor, 4'lü oynasa pozisyon veriyor. Galatasaray, Eren-Lemina gibi takviyeler de yapmış olmasına rağmen yine pozisyon veriyor.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Kasımpaşa kendini inkar etmedi. Bence Türkiye'nin en keyif veren ve açık oynayan takımı. Galatasaray'da topu ayağına indirdiğinde ligimizin en iyi takımı. pic.twitter.com/C4WqPdSEcN — HT Spor (@HTSpor) March 2, 2025

Galatasaray "ölüm martı"na girdi. Mart ayında evinde bir tane maç var. İlk yarıdaki fikstür daha farklıydı, şimdi daha farklı. Zaten rakibi Fenerbahçe'nin hala iddialı konuşmasının sebebi Galatasaray'ın bu fikstürü yüzünden farkı kapatacağı.

Ligimizde duran topta en etkili takım Galatasaray.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Ligimizde duran topta en etkili takım Galatasaray. pic.twitter.com/GxHqXZT2yv — HT Spor (@HTSpor) March 2, 2025

Galatasaraylı futbolseverler, bu yıl hangi maçın son 20 dakikasında yanındakiyle sohbet ederek, 3-4 farklı bir maç izledi. Galatasaray'ın mart ayı sıkıntılı bir ay, doğru. Ben Fenerbahçe'nin bu puan kaybından sonra Antalyaspor'un üzerine çökeceğini düşünüyorum ve puan kaybetme ihtimali görmüyorum. Galatasaray'ın aslında bir konsantrasyonun bir problem yok fakat bir kırılganlık, zayıf nokta var.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Galatasaray'ın mart ayı sıkıntılı bir ay, doğru. Ben Fenerbahçe'nin bu puan kaybından sonra Antalyaspor'un üzerine çökeceğini düşünüyorum ve puan kaybetme ihtimali görmüyorum. pic.twitter.com/xdZH7nnaeQ — HT Spor (@HTSpor) March 2, 2025