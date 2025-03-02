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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin, Trump'ın açıklamasıyla yükseldi - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin Trump'ın “stratejik kripto rezervi” açıklamasıyla yükseldi

        Bitcoin, ABD Başkanı Trump'ın "stratejik kripto rezervi"ne ilişkin açıklamasının ardından yüzde 10'a yakın artarak 93 bin doların üzerine yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 23:51 Güncelleme: 02.03.2025 - 23:52
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        Bitcoin, Trump'ın açıklamasıyla yükseldi
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        Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin de dahil olmak üzere küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 11’den fazla artarak 3 trilyon 110 milyar dolara yükseldi.

        En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10’a yakın artarak 93 bin doların üzerine çıktı.

        TSİ 21.40 itibarıyla 93 bin 224 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise söz konusu artışla yüzde 3’ün altına indi.

        Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 12 artarak 2 bin 457 dolara yükseldi.

        ABD Başkanı Donald Trump, Bitcoin ve Ethereum'un da dahil olacağı stratejik kripto rezervinin, kripto sektörünü yükselteceğini ifade etti.

        Trump, Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ABD kripto rezervinin, eski başkan Joe Biden yönetimi tarafından yıllarca süren yozlaşmış saldırıların ardından bu kritik sektörü yükselteceğini savundu.

        Bu nedenle dijital varlıklara ilişkin başkanlık kararnamesinin, Başkanlık Çalışma Grubu'na XRP, SOL ve ADA'yı içeren bir stratejik kripto rezervi üzerinde ilerleme talimatı verdiğini kaydeden Trump, "ABD'nin dünyanın kripto başkenti olmasını sağlayacağım. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Trump, "Ve tabii ki Bitcoin ve Ethereum, diğer değerli kripto para birimleri gibi rezervin kalbi olacak. Ben de Bitcoin ve Ethereum'u seviyorum." dedi.

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