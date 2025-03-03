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        Haberler Kültür-Sanat 97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Anora, 2025 Oscar'ın kazananı oldu

        97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!

        97. Oscar Ödülleri ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 'Anora', en iyi film de dahil olmak üzere birçok ödül kazandı. Oyunculuk ödülleri ise Adrien Brody, Mikey Madison, Kieran Culkin ve Zoe Saldaña'ya gitti. The Substance filmiyle güçlü adaylardan olan Demi Moore, Oscar'dan eli boş döndü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 07:38 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:36
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        97. Oscar Ödülleri ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Akademi Ödülleri’nin ana sunuculuğunu ilk kez Conan O’Brien üstlendi.

        Ödüller 23 kategoride sahiplerini buldu. Törende ayrıca Los Angeles’ta meydana gelen son yangınların kahramanları ve mağdurları anıldı.

        Gösteri, Wicked filmiyle Oscar’a aday olan Ariana Grande ve Cynthia Erivo’nun açılış performansıyla başladı.

        Ariana Grande
        Ariana Grande

        Ayrıca Doja Cat, Blackpink’ten Lisa ve Raye, James Bond filmlerinin müziklerine bir saygı duruşunda bulundu. Queen Latifah, Whoopi Goldberg ve Oprah Winfrey, merhum Quincy Jones için özel bir anma gerçekleştirdi. Los Angeles Master Chorale de törene özel bir performansla katıldı.

        KİMLER KAZANDI?

        'Anora', Pazar gecesi düzenlenen 2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film seçildi.

        Filmin başrol oyuncusu Mikey Madison, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanırken, yönetmen Sean Baker ise üç ödüle layık görüldü. Madison, konuşmasında "Los Angeles'ta büyüdüm ama Hollywood her zaman bana çok uzak gelirdi, bu yüzden burada, bugün bu odada duruyor olmak gerçekten inanılmaz" dedi.

        Mikey Madison
        Mikey Madison

        ANORA FİLMİYLE REKOR KIRDI

        Baker, 2025 Oscar Ödülleri'nde Anora filmiyle tam dört ödül kazanarak bir gecede aynı filmle en çok Oscar kazanan yönetmen oldu.

        Quentin Tarantino, En İyi Yönetmen ödülünü Anora filmiyle kazanan Sean Baker'a takdim ediyor
        Quentin Tarantino, En İyi Yönetmen ödülünü Anora filmiyle kazanan Sean Baker'a takdim ediyor

        En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Senaryo ödüllerini kazanarak Walt Disney ile Oscar rekorunu paylaştı. Ancak Disney, 1953'te dört farklı filmle bu başarıya ulaşmıştı.

        Sean Baker
        Sean Baker

        The Substance filmiyle Oscar'ı kazanması beklenen Demi Moore, törenden eli boş döndü...

        ADRIEN BRODY KIZ ARKADAŞINA SAKIZ FIRLATTI

        Adrien Brody, The Brutalist filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

        Adrien Brody
        Adrien Brody

        Brody sahneye çıkarken, bir anda dönerek sakızını ağzından çıkardı ve 48 yaşındaki kız arkadaşı ve Harvey Weinstein’ın eski eşi Georgina Chapman’a fırlattı. Bu durum izleyicilerin büyük tepkisini çekti.

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        Kieran Culkin, A Real Pain filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

        Kieran Culkin ve Robert Downey Jr.
        Kieran Culkin ve Robert Downey Jr.

        13 ADAYLIK, 2 ÖDÜL

        Zoe Saldaña, Emilia Pérez filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

        Saldaña, ödülü kabul ederken "Akademi Ödülü alan Dominik kökenli ilk Amerikalı" olduğunu belirtti.

        Zoe Saldaña
        Zoe Saldaña

        Emilia Pérez ayrıca En İyi Özgün Şarkı ödülünü "El Mal" ile kazandı.

        Ancak toplamda 13 Oscar adaylığı alan film geceden sadece 2 ödülle ayrıldı.

        BREZİLYA'NIN İLK OSCAR'I

        Flow, En İyi Animasyon Filmi ödülünü alarak Letonya'ya ilk Oscar zaferini getirdi.

        No Other Land, En İyi Belgesel Film seçildi.

        I’m Still Here, Brezilya’nın ilk Oscar’ını kazandırarak En İyi Uluslararası Film ödülünü aldı.

        En İyi Uyarlama Senaryo ödülü ise Conclave filmiyle Peter Straughan’a verildi.

        Paul Tazewell, Wicked filmiyle En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü kazanarak bu dalda ödül alan ilk siyahi erkek oldu. Film ayrıca En İyi Prodüksiyon Tasarımı ödülünü de kazandı.

        The Brutalist, En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Özgün Müzik ödüllerini aldı.

        Dune: Part Two, En İyi Ses ve En İyi Görsel Efekt ödüllerini kazandı.

        En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı ödülü ise The Substance'a verildi.

        Ben Stiller, En İyi Prodüksiyon Tasarımı ödülünü sunarken...
        Ben Stiller, En İyi Prodüksiyon Tasarımı ödülünü sunarken...

        İŞTE OSCAR ÖDÜLLERİ'NİN ADAYLARI VE KAZANANLAR...

        En İyi Film

        Anora, KAZANAN

        The Brutalist

        A Complete Unknown

        Conclave

        Dune: Part Two

        Emilia Pérez

        I'm Still Here

        Nickel Boys

        The Substance

        Wicked

        En İyi Kadın Oyuncu

        Mikey Madison - Anora, KAZANAN

        Cynthia Erivo - Wicked

        Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

        Demi Moore - The Substance

        Fernanda Torres - I'm Still Here

        En İyi Erkek Oyuncu

        Adrien Brody - The Brutalist, KAZANAN

        Timothée Chalamet - A Complete Unknown

        Colman Domingo - Sing Sing

        Ralph Fiennes - Conclave

        Sebastian Stan - The Apprentice

        En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

        Zoe Saldaña - Emilia Pére, KAZANAN

        Monica Barbaro - A Complete Unknown

        Ariana Grande - Wicked

        Felicity Jones - The Brutalist

        Isabella Rossellini - Conclave

        En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

        Kieran Culkin - A Real Pain, KAZANAN

        Yura Borisov - Anora

        Edward Norton - A Complete Unknown

        Guy Pearce - The Brutalist

        Jeremy Strong - The Apprentice

        En İyi Yönetmen

        Sean Baker - Anora , KAZANAN

        Jacques Audiard - Emilia Pérez

        Brady Corbet - The Brutalist

        Coralie Fargeat - The Substance

        James Mangold - A Complete Unknown

        En İyi Uluslararası Film

        I'm Still Here - Brezilya, KAZANAN

        The Girl with the Needle - Danimarka

        Emilia Pérez - Fransa

        The Seed of the Sacred Fig - Almanya

        Flow - Letonya

        En İyi Animasyon Filmi

        Flow, KAZANAN

        Inside Out 2

        Memoir of a Snail

        Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

        The Wild Robot

        En İyi Özgün Senaryo

        Anora - Sean Baker, KAZANAN

        The Brutalist - Brady Corbet ve Mona Fastvold

        A Real Pain - Jesse Eisenberg

        September 5 - Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David

        The Substance - Coralie Fargeat

        En İyi Uyarlama Senaryo

        Conclave - Peter Straughan, KAZANAN

        A Complete Unknown - Jay Cocks ve James Mangold

        Emilia Pérez - Jacques Audiard

        Nickel Boys - RaMell Ross ve Joslyn Barnes

        Sing Sing - Clint Bentley ve Greg Kwedar

        En İyi Özgün Şarkı

        "El Mal" - Emilia Pérez, KAZANAN

        "Never Too Late" - Elton John: Never Too Late

        "Mi Camino" - Emilia Pérez

        "Like A Bird" - Sing Sing

        "The Journey" - The Six Triple Eight

        En İyi Özgün Müzik

        The Brutalist, KAZANAN

        Conclave

        Emilia Pérez

        Wicked

        The Wild Robot

        En İyi Belgesel Film

        No Other Land, KAZANAN

        Black Box Diaries

        Porcelain War

        Soundtrack to a Coup d'Etat

        Sugarcane

        En İyi Kostüm Tasarımı

        Wicked, KAZANAN

        Nosferatu

        A Complete Unknown

        Conclave

        Gladiator II

        En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

        The Substance, KAZANAN

        A Different Man

        Emilia Pérez

        Nosferatu

        Wicked

        En İyi Prodüksiyon Tasarımı

        Wicked, KAZANAN

        The Brutalist

        Dune: Part Two

        Nosferatu

        Conclave

        En İyi Ses

        Dune: Part Two, KAZANAN

        A Complete Unknown

        Emilia Pérez

        Wicked

        The Wild Robot

        En İyi Kurgu

        Anora, KAZANAN

        The Brutalist

        Conclave

        Emilia Pérez

        Wicked

        En İyi Görüntü Yönetimi

        The Brutalist, KAZANAN

        Dune: Part Two

        Emilia Pérez

        Maria

        Nosferatu

        En İyi Görsel Efekt

        Dune: Part Two, KAZANAN

        Alien: Romulus

        Better Man

        Kingdom of the Planet of the Apes

        Wicked

        En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon)

        I'm Not a Robot, KAZANAN

        Anuja

        The Last Ranger

        A Lien

        The Man Who Could Not Remain Silent

        En İyi Kısa Animasyon Filmi

        In the Shadow of the Cypress, KAZANAN

        Beautiful Men

        Magic Candies

        Wander to Wonder

        Yuck!

        En İyi Kısa Belgesel

        The Only Girl in the Orchestra, KAZANAN

        Death by Numbers

        I Am Ready, Warden

        Incident

        Instruments of a Beating Heart

        İLK OSCAR ÖDÜLLERİ 1929’DA DÜZENLENDİ

        Resmi adıyla Akademi Ödülleri olarak bilinen Oscar Ödülleri, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) tarafından sinemanın etkisini ve endüstrinin gelişimini onurlandırmak amacıyla düzenlenmeye karar verildi.

        İlk tören, Büyük Buhran'ın başladığı 1929'da 270 kişinin katılımıyla yapıldı ve yalnızca 15 dakika sürdü. 1930'lardan itibaren ise tören daha geniş kitlelere hitap etmeye başladı.

        İlk "En İyi Film" ödülünü kazanan yapım, yönetmenliğini William Wellman'ın üstlendiği "Wings" oldu. Bu film, aynı zamanda tamamen sessiz olan ve bu kategoride ödül kazanan tek film olarak tarihe geçti.

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        Emil Jannings, The Last Command ve The Way of All Flesh filmlerindeki performanslarıyla ilk En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Janet Gaynor ise 7th Heaven, Sunrise: A Song of Two Humans ve Street Angel filmlerindeki performanslarıyla ilk En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

        OSCAR HEYKELCİĞİNİ MGM STÜDYOLARININ BAŞ YÖNETMENİ TASARLADI

        Oscar heykelcikleri, AMPAS'ın kurucu üyelerinden ve Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) stüdyolarının baş sanat yönetmeni Cedric Gibbons tarafından tasarlandı.

        Gibbons elinde kılıç tutan ve Akademi'nin orijinal dallarını temsil eden beş kollu film makarasının üzerinde duran bir şövalye figürü çizdi.

        Bu tasarımı hayata geçirmek için heykeltıraş George Stanley görevlendirildi. Bu heykelcikler ilk bronzdan yapıldı ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında malzeme yetersizliği nedeniyle alçıdan üretildi, savaş sonrası 24 ayar altın kaplanarak yeniden üretilmeye başlandı.

        OSCAR’IN REKORLARI

        En çok Oscar kazanan filmler Ben-Hur, Titanik ve Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, her biri 11 ödülle bu rekoru paylaşıyor.

        ABD'li film yapımcısı Walt Disney, 26 ödülle en çok Oscar kazanan kişi olarak tarihe geçti.

        En genç Oscar kazanan oyuncu ise 10 yaşında Paper Moon filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Tatum O'Neal.

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        Anthony Hopkins, 83 yaşındayken The Father filmiyle en yaşlı En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazanan oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.

        ABD'li oyuncu Christopher Plummer ise 82 yaşında Beginner filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandığında, bu ödülü kazanan en yaşlı oyuncu oldu.

        Son olarak 21 adaylıkla ünlü oyuncu Meryl Streep, en fazla Oscar adaylığı alan kişi olarak öne çıkıyor.

        OSCAR’IN TERS KÖŞELERİ

        Aktris Beatrice Straight, Network filminde yalnızca 5 dakika ekranda yer almasına rağmen, 1977'deki törende En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

        Anna Paquin, 1994'de 11 yaşındayken, Emma Thompson, Winona Ryder ve Holly Hunter gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kucakladı.

        Shakespeare in Love filminin 1999'daki En İyi Film kategorisindeki rakibi Saving Private Ryan’ı geçerek Oscar'ı kazanması, sinemaseverler arasında tartışmalara yol açtı. Birçok kişi filmin yapımcısı Harvey Weinstein'in aşırı kampanya yaparak ödülü satın aldığını ileri sürdü.

        Oscar tarihinde, İngilizce olmayan hiçbir filmin En İyi Film ödülünü kazanmamış olması nedeniyle güçlü bir aday olarak görülmeyen Güney Kore yapımı Parazit’in 2020'de ödülü kazanması, Akademi Ödülleri tarihinde bir dönüm noktası oldu.

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