97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!
97. Oscar Ödülleri ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 'Anora', en iyi film de dahil olmak üzere birçok ödül kazandı. Oyunculuk ödülleri ise Adrien Brody, Mikey Madison, Kieran Culkin ve Zoe Saldaña'ya gitti. The Substance filmiyle güçlü adaylardan olan Demi Moore, Oscar'dan eli boş döndü
97. Oscar Ödülleri ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Akademi Ödülleri’nin ana sunuculuğunu ilk kez Conan O’Brien üstlendi.
Ödüller 23 kategoride sahiplerini buldu. Törende ayrıca Los Angeles’ta meydana gelen son yangınların kahramanları ve mağdurları anıldı.
Gösteri, Wicked filmiyle Oscar’a aday olan Ariana Grande ve Cynthia Erivo’nun açılış performansıyla başladı.Ariana Grande
Ayrıca Doja Cat, Blackpink’ten Lisa ve Raye, James Bond filmlerinin müziklerine bir saygı duruşunda bulundu. Queen Latifah, Whoopi Goldberg ve Oprah Winfrey, merhum Quincy Jones için özel bir anma gerçekleştirdi. Los Angeles Master Chorale de törene özel bir performansla katıldı.
KİMLER KAZANDI?
'Anora', Pazar gecesi düzenlenen 2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film seçildi.
Filmin başrol oyuncusu Mikey Madison, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanırken, yönetmen Sean Baker ise üç ödüle layık görüldü. Madison, konuşmasında "Los Angeles'ta büyüdüm ama Hollywood her zaman bana çok uzak gelirdi, bu yüzden burada, bugün bu odada duruyor olmak gerçekten inanılmaz" dedi.Mikey Madison
ANORA FİLMİYLE REKOR KIRDI
Baker, 2025 Oscar Ödülleri'nde Anora filmiyle tam dört ödül kazanarak bir gecede aynı filmle en çok Oscar kazanan yönetmen oldu.Quentin Tarantino, En İyi Yönetmen ödülünü Anora filmiyle kazanan Sean Baker'a takdim ediyor
En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Senaryo ödüllerini kazanarak Walt Disney ile Oscar rekorunu paylaştı. Ancak Disney, 1953'te dört farklı filmle bu başarıya ulaşmıştı.Sean Baker
The Substance filmiyle Oscar'ı kazanması beklenen Demi Moore, törenden eli boş döndü...
ADRIEN BRODY KIZ ARKADAŞINA SAKIZ FIRLATTI
Adrien Brody, The Brutalist filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.Adrien Brody
Brody sahneye çıkarken, bir anda dönerek sakızını ağzından çıkardı ve 48 yaşındaki kız arkadaşı ve Harvey Weinstein’ın eski eşi Georgina Chapman’a fırlattı. Bu durum izleyicilerin büyük tepkisini çekti..png
Kieran Culkin, A Real Pain filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.
13 ADAYLIK, 2 ÖDÜL
Zoe Saldaña, Emilia Pérez filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
Saldaña, ödülü kabul ederken "Akademi Ödülü alan Dominik kökenli ilk Amerikalı" olduğunu belirtti.Zoe Saldaña
Emilia Pérez ayrıca En İyi Özgün Şarkı ödülünü "El Mal" ile kazandı.
Ancak toplamda 13 Oscar adaylığı alan film geceden sadece 2 ödülle ayrıldı.
BREZİLYA'NIN İLK OSCAR'I
Flow, En İyi Animasyon Filmi ödülünü alarak Letonya'ya ilk Oscar zaferini getirdi.
No Other Land, En İyi Belgesel Film seçildi.
I’m Still Here, Brezilya’nın ilk Oscar’ını kazandırarak En İyi Uluslararası Film ödülünü aldı.
En İyi Uyarlama Senaryo ödülü ise Conclave filmiyle Peter Straughan’a verildi.
Paul Tazewell, Wicked filmiyle En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü kazanarak bu dalda ödül alan ilk siyahi erkek oldu. Film ayrıca En İyi Prodüksiyon Tasarımı ödülünü de kazandı.
The Brutalist, En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Özgün Müzik ödüllerini aldı.
Dune: Part Two, En İyi Ses ve En İyi Görsel Efekt ödüllerini kazandı.
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı ödülü ise The Substance'a verildi.Ben Stiller, En İyi Prodüksiyon Tasarımı ödülünü sunarken...
İŞTE OSCAR ÖDÜLLERİ'NİN ADAYLARI VE KAZANANLAR...
En İyi Film
Anora, KAZANAN
The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part Two
Emilia Pérez
I'm Still Here
Nickel Boys
The Substance
Wicked
En İyi Kadın Oyuncu
Mikey Madison - Anora, KAZANAN
Cynthia Erivo - Wicked
Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez
Demi Moore - The Substance
Fernanda Torres - I'm Still Here
En İyi Erkek Oyuncu
Adrien Brody - The Brutalist, KAZANAN
Timothée Chalamet - A Complete Unknown
Colman Domingo - Sing Sing
Ralph Fiennes - Conclave
Sebastian Stan - The Apprentice
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Zoe Saldaña - Emilia Pére, KAZANAN
Monica Barbaro - A Complete Unknown
Ariana Grande - Wicked
Felicity Jones - The Brutalist
Isabella Rossellini - Conclave
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Kieran Culkin - A Real Pain, KAZANAN
Yura Borisov - Anora
Edward Norton - A Complete Unknown
Guy Pearce - The Brutalist
Jeremy Strong - The Apprentice
En İyi Yönetmen
Sean Baker - Anora , KAZANAN
Jacques Audiard - Emilia Pérez
Brady Corbet - The Brutalist
Coralie Fargeat - The Substance
James Mangold - A Complete Unknown
En İyi Uluslararası Film
I'm Still Here - Brezilya, KAZANAN
The Girl with the Needle - Danimarka
Emilia Pérez - Fransa
The Seed of the Sacred Fig - Almanya
Flow - Letonya
En İyi Animasyon Filmi
Flow, KAZANAN
Inside Out 2
Memoir of a Snail
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
The Wild Robot
En İyi Özgün Senaryo
Anora - Sean Baker, KAZANAN
The Brutalist - Brady Corbet ve Mona Fastvold
A Real Pain - Jesse Eisenberg
September 5 - Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David
The Substance - Coralie Fargeat
En İyi Uyarlama Senaryo
Conclave - Peter Straughan, KAZANAN
A Complete Unknown - Jay Cocks ve James Mangold
Emilia Pérez - Jacques Audiard
Nickel Boys - RaMell Ross ve Joslyn Barnes
Sing Sing - Clint Bentley ve Greg Kwedar
En İyi Özgün Şarkı
"El Mal" - Emilia Pérez, KAZANAN
"Never Too Late" - Elton John: Never Too Late
"Mi Camino" - Emilia Pérez
"Like A Bird" - Sing Sing
"The Journey" - The Six Triple Eight
En İyi Özgün Müzik
The Brutalist, KAZANAN
Conclave
Emilia Pérez
Wicked
The Wild Robot
En İyi Belgesel Film
No Other Land, KAZANAN
Black Box Diaries
Porcelain War
Soundtrack to a Coup d'Etat
Sugarcane
En İyi Kostüm Tasarımı
Wicked, KAZANAN
Nosferatu
A Complete Unknown
Conclave
Gladiator II
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
The Substance, KAZANAN
A Different Man
Emilia Pérez
Nosferatu
Wicked
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
Wicked, KAZANAN
The Brutalist
Dune: Part Two
Nosferatu
Conclave
En İyi Ses
Dune: Part Two, KAZANAN
A Complete Unknown
Emilia Pérez
Wicked
The Wild Robot
En İyi Kurgu
Anora, KAZANAN
The Brutalist
Conclave
Emilia Pérez
Wicked
En İyi Görüntü Yönetimi
The Brutalist, KAZANAN
Dune: Part Two
Emilia Pérez
Maria
Nosferatu
En İyi Görsel Efekt
Dune: Part Two, KAZANAN
Alien: Romulus
Better Man
Kingdom of the Planet of the Apes
Wicked
En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon)
I'm Not a Robot, KAZANAN
Anuja
The Last Ranger
A Lien
The Man Who Could Not Remain Silent
En İyi Kısa Animasyon Filmi
In the Shadow of the Cypress, KAZANAN
Beautiful Men
Magic Candies
Wander to Wonder
Yuck!
En İyi Kısa Belgesel
The Only Girl in the Orchestra, KAZANAN
Death by Numbers
I Am Ready, Warden
Incident
Instruments of a Beating Heart
İLK OSCAR ÖDÜLLERİ 1929’DA DÜZENLENDİ
Resmi adıyla Akademi Ödülleri olarak bilinen Oscar Ödülleri, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) tarafından sinemanın etkisini ve endüstrinin gelişimini onurlandırmak amacıyla düzenlenmeye karar verildi.
İlk tören, Büyük Buhran'ın başladığı 1929'da 270 kişinin katılımıyla yapıldı ve yalnızca 15 dakika sürdü. 1930'lardan itibaren ise tören daha geniş kitlelere hitap etmeye başladı.
İlk "En İyi Film" ödülünü kazanan yapım, yönetmenliğini William Wellman'ın üstlendiği "Wings" oldu. Bu film, aynı zamanda tamamen sessiz olan ve bu kategoride ödül kazanan tek film olarak tarihe geçti.
Emil Jannings, The Last Command ve The Way of All Flesh filmlerindeki performanslarıyla ilk En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Janet Gaynor ise 7th Heaven, Sunrise: A Song of Two Humans ve Street Angel filmlerindeki performanslarıyla ilk En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.
OSCAR HEYKELCİĞİNİ MGM STÜDYOLARININ BAŞ YÖNETMENİ TASARLADI
Oscar heykelcikleri, AMPAS'ın kurucu üyelerinden ve Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) stüdyolarının baş sanat yönetmeni Cedric Gibbons tarafından tasarlandı.
Gibbons elinde kılıç tutan ve Akademi'nin orijinal dallarını temsil eden beş kollu film makarasının üzerinde duran bir şövalye figürü çizdi.
Bu tasarımı hayata geçirmek için heykeltıraş George Stanley görevlendirildi. Bu heykelcikler ilk bronzdan yapıldı ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında malzeme yetersizliği nedeniyle alçıdan üretildi, savaş sonrası 24 ayar altın kaplanarak yeniden üretilmeye başlandı.
OSCAR’IN REKORLARI
En çok Oscar kazanan filmler Ben-Hur, Titanik ve Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, her biri 11 ödülle bu rekoru paylaşıyor.
ABD'li film yapımcısı Walt Disney, 26 ödülle en çok Oscar kazanan kişi olarak tarihe geçti.
En genç Oscar kazanan oyuncu ise 10 yaşında Paper Moon filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Tatum O'Neal.
Anthony Hopkins, 83 yaşındayken The Father filmiyle en yaşlı En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazanan oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.
ABD'li oyuncu Christopher Plummer ise 82 yaşında Beginner filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandığında, bu ödülü kazanan en yaşlı oyuncu oldu.
Son olarak 21 adaylıkla ünlü oyuncu Meryl Streep, en fazla Oscar adaylığı alan kişi olarak öne çıkıyor.
OSCAR’IN TERS KÖŞELERİ
Aktris Beatrice Straight, Network filminde yalnızca 5 dakika ekranda yer almasına rağmen, 1977'deki törende En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.
Anna Paquin, 1994'de 11 yaşındayken, Emma Thompson, Winona Ryder ve Holly Hunter gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kucakladı.
Shakespeare in Love filminin 1999'daki En İyi Film kategorisindeki rakibi Saving Private Ryan’ı geçerek Oscar'ı kazanması, sinemaseverler arasında tartışmalara yol açtı. Birçok kişi filmin yapımcısı Harvey Weinstein'in aşırı kampanya yaparak ödülü satın aldığını ileri sürdü.
Oscar tarihinde, İngilizce olmayan hiçbir filmin En İyi Film ödülünü kazanmamış olması nedeniyle güçlü bir aday olarak görülmeyen Güney Kore yapımı Parazit’in 2020'de ödülü kazanması, Akademi Ödülleri tarihinde bir dönüm noktası oldu.