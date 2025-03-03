İşte 97. Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısından kareler...
97. Oscar Ödül Töreni Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu. Sunuculuğunu ilk kez Conan O'Brien'ın üstlendiği gecenin önemli anlarından biri de kırmızı halı seremonisiydi... Hollywood'un en büyük gecesinde yıldızlar şıklıklarıyla göz kamaştırdı
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Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. 97. Oscar Ödülleri'nin kazananı Anora filmi oldu. Törende heykelciği kaldıranlar kadar kırmızı halı geçişleri de ilgi gördü...
Elle Fanning
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1954 yılında, Oscar Ödülleri'nin ilk kez televizyonda yayınlanmasından bir yıl sonra, Akademi, En İyi Kostüm Tasarımı kategorisinin bir parçası olarak bir moda gösterisi düzenledi. Ancak başlangıçta terziliğe övgü olarak başlayan bu etkinlik, zamanla gösteriye dönüştü.
Emma Stone
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Milano Moda Haftası’nın bitişi ile Paris Moda Haftası’nın başlangıcı arasına denk gelen 2025 Oscar Ödülleri şık görünümlerle dikkat çekti. Ancak özetlemek gerekirse ünlüler abartıdan uzak, sade kıyafetler sergiledi.
Selena Gomez
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Cynthia Erivo ve Ariana Grande, sırasıyla Louis Vuitton ve Schiaparelli elbiseleriyle kırmızı halıya damga vurdu.
Ariana Grande
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Miley Cyrus ve Lily-Rose Depp ise McQueen ve Chanel imzalı, siyah elbiseleriyle dikkat çekti.
Lily-Rose Depp
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Öte yandan, Elle Fanning’in Givenchy, Mikey Madison’ın Prada ve Selena Gomez’in Ralph Lauren tercihleriyle devam eden Eski Hollywood ihtişamına (1920’lerden 1960’lara kadar uzanan klasik Hollywood dönemini ve bu dönemin lüks ve zarif estetiğini ifade eder) sadık kaldıkları görüldü.
Mikey Madison
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Kylie Jenner ise kesik detaylı Miu Miu elbisesiyle görüntülendi.
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İşte Oscar ödül töreninin kırmızı halısından kareler...
Demi Moore
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Cynthia Erivo
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Lupita Nyong'o
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Lisa
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Michelle Yeoh
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Meg Ryan
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Miley Cyrus
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Ana de Armas
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Margaret Qualley
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Bruna Marquezine
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Penelope Cruz
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Scarlett Johansson
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Annabelle Wallis
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Gal Gadot
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Stacy Martin
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Hannah Stocking
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Elle Fanning
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Ariana Grande
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Felicity Jones
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Zoe Saldana
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