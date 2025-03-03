1954 yılında, Oscar Ödülleri'nin ilk kez televizyonda yayınlanmasından bir yıl sonra, Akademi, En İyi Kostüm Tasarımı kategorisinin bir parçası olarak bir moda gösterisi düzenledi. Ancak başlangıçta terziliğe övgü olarak başlayan bu etkinlik, zamanla gösteriye dönüştü.

Emma Stone