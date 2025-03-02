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        Haberler Magazin Dilan Polat, boşanma kararı aldı

        Dilan Polat, boşanma kararı aldı

        Dilan Polat, Engin Polat ile boşanma kararı aldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 20:45 Güncelleme: 02.03.2025 - 22:34
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        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
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        Dilan Polat, Engin Polat ile boşanma kararı aldığını duyurdu. Polat'ın yaptığı açıklama şöyle:

        Ekmek teknemi yıktınız emeklerimi yaktınız cezaevine attırana kadar uğraştınız çaresiz bıraktınız en son yuvamı da yıktınız istediğiniz oldu ben kimseye zarar vermek istemiyorum artık bilmeden.

        Çocuklarım bunlara maruz kalsın istemiyorum. Biz bir arada zarar ziyanız olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetimle zarar veriyorum uzaklaşmak istiyorum herkesten her şeyden yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım.

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        Kimseye farkında olmadan zarar vermek istemiyorum. Sadece uzaklaşmak istiyorum. Her şey için sonsuz teşekkürler buralardan da gidiyorum muhakkak ki sevenlerim de var çok teşekkür ederim hepinize. Hakkımı helal etmiyorum her şeyimi elimden aldınız.

        İstemiyorum yapamıyorum hiçbir şey yapamıyorum nefes alamıyorum sanki yaşam sevincimi heveslerimi her şeyimi ben gücüm kalmadı benim dışımda en azından herkes mutlu olsun.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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