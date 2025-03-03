Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Antalyaspor karşısında 3-0 kazanarak, liderle arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Eski hakemler bu mücadelelerdeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
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beIn Trio ekibi, Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından hakem Cihan Aydın'ın kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlar...
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YASİN ÖZCAN'IN SARI KARTI DOĞRU MU?
Yasin Özcan'ın 5. dakikada Barış Alper'e yaptığı hareket sonrası ikinci sarı kart görmeli miydi?
Bahattin Duran: Net, tartışmasız bir faul. Eliyle yaptığı bir müdahale var. Kontrolsüz bir müdahale değil. Omuzdan faul yapmaya çalışıyor, kulağına da geliyor. Umut vadeden bir atak yok ama Barış Alper kurtulduktan sonra sportmenlik dışı hareket dersek ikinci sarı kart olur. İkinci sarı kart için yeterli değil diyorum, dakikadan bağımsız...
Bülent Yıldırım: Bahattin Duran ile ortak olduğum noktalar var. Umut vadeden atak değil, kontrolsüz faul değil. Barış attı gitti, yukarıdan bir şarj var, umut vadeden atak değil ama taktik faul bu. Benim için bu sportmenliğe aykırı. Yasin Özcan'ın rakibini engellemekten başka topa yönelik hiçbir hamlesi yok. Ben bu pozisyona ikinci sarı kart diyorum.
Deniz Çoban: Elin gelmesi ikinci sarı kart için yeterli değil. Umut vadeden atak değil ama taktik faul bu. Anlık bir hareket değil. Önce sol el, sonra sağ el, aynı zamanda da yakın takipte ayağa takma. Yasin işini sağlama alıyor bence. Benim açımdan sportmenlik dışı taktik faul. İkinci sarı kart gösterse çok çok çok daha doğru bulurdum.
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YASİN ÖZCAN, İKİNCİ SARI KARTI GÖRMELİ MİYDİ?
Yasin Özcan'ın gördüğü sarı kart doğru mu?
Bülent Yıldırım: Sarı kart doğru. Çok tehlikeli bir hamle. Yasin'in tek şansı kramponunun yanının gelmesi. Kramponun dişi kafayla buluşsaydı kırmızı karttan bahsedebilirdik. Sarı kartla yırttı.
Bahattin Duran: Sarı kart doğru.
Deniz Çoban: Sarı kart doğru.
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- 4
OSIMHEN'IN PENALTISI DOĞRU MU?
Galatasaray'ın VAR'dan gelen uyarıyla kazandığı penaltıda karar doğru mu?
Bahattin Duran: Osimhen atletik bir oyuncu, hızlı davrandı. Her iki oyuncunun da amacı topla oynamak. Kaleci kontrolsüz gelmedi. Tamamen topla oynama amacıyla geldi ama atletik özellikleri ön plana çıkaran Osimhen topa önce dokundu. Kaleci her ne kadar ellerini ve vücudunu kaçınmak istese de topa dokunmadıktan sonra dikkatsiz bir şekilde temas etti. Sahada penaltı bence. VAR müdahalesi ise doğru değil.
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Bülent Yıldırım: Kalecinin ilk hamlesi olsaydı yalnızca, VAR müdahalesini yanlış bulurdum ama bedeniyle Osimhen'in sol bacağına düştü. VAR müdahalesi de penaltı da doğru.
Deniz Çoban: Dikkatsiz bir hamle ve penaltı ama VAR müdahalesinden çok emin değilim. VAR'ın müdahale edeceği bir pozisyon mu bilemiyorum.
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KASIMPAŞA'NIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON
Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Topla oynayan Mortadha ama Lemina'nın teması kesinlikle yeterli değil. Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Bu pozisyon penaltı. Lemina, rakibin kramponunun altına vurdu. VAR'ın konusu değil ama dikkatsiz temas. Penaltı verilmeliydi.
Deniz Çoban: Futbol oyunu temas oyunudur. Her temas ihlal değildir. Bu temas küçük bir temas. Mortadha'nın bir sonraki hamlesini etkileyecek temas değil, istese devam eder. Mortadha küçük teması hissedince kolay kendini yere bıraktı. Penaltı değil.
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LEMINA SARI KART GÖRMELİ MİYDİ?
Lemina'nın müdahalesinde kart gerekir mi, faul yeterli mi?
Bahattin Duran: Tartışmasız sarı kart. Bu nasıl sarı kart olmaz?
Bülent Yıldırım: Buna faul veren nasıl sarı kart vermez!
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EREN ELMALI'NIN WINCK'E MÜDAHALESİ
Eren Elmalı'nın Winck'e müdahalesinde devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Sadece faul. Devam ettirmesi yanlış.
Bahattin Duran: Çok net faul.
Deniz Çoban: Burada faulü çalması gerekiyordu.
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GOLDEN ÖNCE VERİLEN FAUL KARARI
Galatasaray'ın 2. golünden önce verilen faul kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Faul.
Deniz Çoban: Faul.
Bülent Yıldırım: Faul.
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KASIMPAŞA LEHİNE VERİLEN PENALTI
Kasımpaşa lehine verilen penaltı kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Penaltıda şüphe yok. Tartışılacak şey, bariz gol şansının tüm unsurlarının oluşup oluşmadığı. Ben kırmızı kart tarafındayım. Saha içinde yoruma açık unsurlar var. Sarı kartı kabul ediyorum. VAR müdahalesi doğru.
Deniz Çoban: Penaltıda şüphe yok. Sahada penaltı. VAR müdahalesi doğru diyemiyorum net şekilde.
Bahattin Duran: Penaltı doğru. Penaltıyla birlikte bariz gol şansından kırmızı kart olması gerektiği fikrindeyim.
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beIn Trio ekibi, Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından hakem Mehmet Türkmen'in kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON
Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Penaltı yok. Top omuz bölgesine geliyor.
Bahattin Duran: İhlal yok, devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
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FENERBAHÇE'NİN GOLÜNDE FAUL VAR MI?
Fenerbahçe'nin 3. golünden önce faul var mı?
Bahattin Duran: Sahada verilmesi gereken bir karar olduğunu düşünüyorum. Sahada da bu pozisyon faul. Atak başlangıç fazında. VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil bu. Çağlar'ın dikkatsiz hareketi söz konusu, Soner'i bozdu. Sahada faul bu. VAR müdahalesinin olmaması da doğru.
Bülent Yıldırım: Pozisyon, Mehmet Türkmen'in sorunu. VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil. Çağlar'ın sağ diz içiyle, Soner'in sağ diz dışına yaptığı müdahale yukarıdan yaptığı küçük itmeyle birlikte etkili bir faul oldu, Soner'in topa ulaşmasını engelledi. Sahada hakem tarafından faul verilmeliydi.
Deniz Çoban: Aynı fikirdeyim. Top gittikten sonra, topla oynama şansı da yokken Soner'in sağ dizine küçük de olsa bir temas var. Sahada hakem düdük çalsa daha doğru bulurdum.
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DZEKO'NUN THALISSON'A MÜDAHALESİ
Dzeko'nun Thalisson'a yaptığı faulde sarı kart verilmeli miydi?
Bülent Yıldırım: Ayaklar yüksekte, rakibini süpürmüş. Dzeko sarı kart görmeliydi.
Bahattin Duran: Bu pozisyonun kaçarı yok, sarı kart. Kontrolsüz faul. Bunun dakikası, avantajı olmaz. Net sarı kart. Avantaj güzel ama avantaj bitiminde sarı kart görmeliydi Dzeko.
Deniz Çoban: Avantaj demişseniz Dzeko'nun nasıl geldiğini görüyorsunuz, sarı kart bu. O kadar açık.