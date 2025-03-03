Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!

YASİN ÖZCAN'IN SARI KARTI DOĞRU MU?

Yasin Özcan'ın 5. dakikada Barış Alper'e yaptığı hareket sonrası ikinci sarı kart görmeli miydi?

Bahattin Duran: Net, tartışmasız bir faul. Eliyle yaptığı bir müdahale var. Kontrolsüz bir müdahale değil. Omuzdan faul yapmaya çalışıyor, kulağına da geliyor. Umut vadeden bir atak yok ama Barış Alper kurtulduktan sonra sportmenlik dışı hareket dersek ikinci sarı kart olur. İkinci sarı kart için yeterli değil diyorum, dakikadan bağımsız...

Bülent Yıldırım: Bahattin Duran ile ortak olduğum noktalar var. Umut vadeden atak değil, kontrolsüz faul değil. Barış attı gitti, yukarıdan bir şarj var, umut vadeden atak değil ama taktik faul bu. Benim için bu sportmenliğe aykırı. Yasin Özcan'ın rakibini engellemekten başka topa yönelik hiçbir hamlesi yok. Ben bu pozisyona ikinci sarı kart diyorum.

Deniz Çoban: Elin gelmesi ikinci sarı kart için yeterli değil. Umut vadeden atak değil ama taktik faul bu. Anlık bir hareket değil. Önce sol el, sonra sağ el, aynı zamanda da yakın takipte ayağa takma. Yasin işini sağlama alıyor bence. Benim açımdan sportmenlik dışı taktik faul. İkinci sarı kart gösterse çok çok çok daha doğru bulurdum.