Şubat ayı enflasyonu açıklandı

TÜİK şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre şubatta enflasyon yıllık yüzde 39.05, aylık olarak ise yüzde 2.27 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 53.83 olarak hesaplandı.

Böylece şubat ayı itibarıyla yıllık enflasyon Aralık 2021'den bu yana ilk kez yüze 40'ın altına indi.

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Ay Yıllık enflasyon (%) Aralık (2021) 36.08 Ocak (2022) 48.69 Şubat 54.44 Mart 61.14 Nisan 69.97 Mayıs 73.50 Haziran 78.62 Temmuz 79.60 Ağustos 80.21 Eylül 83.45 Ekim 85.51 Kasım 84.39 Aralık 64.27 Ocak (2023) 57.68 Şubat 55.18 Mart 50.51 Nisan 43.68 Mayıs 39.59 Haziran 38.21 Temmuz 47.83 Ağustos 58.94 Eylül 61.53 Ekim 61.36 Kasım 61.98 Aralık 64.77 Ocak (2024) 64.86 Şubat 67.07 Mart 68.50 Nisan 69.80 Mayıs 75.45 Haziran 71.60 Temmuz 61.78 Ağustos 51.97 Eylül 49.38 Ekim 48.58 Kasım 47.09 Aralık 44.38 Ocak (2025) 42.12 Şubat 39.05

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 20.84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94.90 ile eğitim olarak açıklandı.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Şubat 2025:

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Bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde 5.06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunu yüzde 4.38'lik düşüşle sağlık takip etti. Aylık olarak en yüksek artış ise yüzde 9.92 ile eğitimde kaydedildi.

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TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Şubat 2025:

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SAĞLIKTA ZAMLAR GERİ ALINMIŞTI

Ocak ayı sonunda SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle vatandaşlar tarafından ödenen muayene katkı pa­yı devlet hastanelerinde yüzde 233, eğitim ve şehir hastanelerinde yüzde 543 oranında artırılmıştı. Şubat ayında bu zammın bir kısmı geri alındı. Dolayısıyla sağlık grubundaki bu düşüş bekleniyordu.

Sağlık grubundaki gerilemenin aylık enflasyona etkisi yüzde 0.21'lik düşüş yönünde oldu.

Ana harcama grupları Toplam değişime aylık etkisi(%) Toplam değişime yıllık etkisi(%) TÜFE 2.27 39.05 Gıda ve alkolsüz içecekler 0.78 8.97 Alkollü içecekler ve tütün 0.00 1.19 Giyim ve ayakkabı -0.33 1.18 Konut 0.71 9.79 Ev eşyası 0.13 2.69 Sağlık -0.21 1.81 Ulaştırma 0.46 4.01 Haberleşme 0.08 1.01 Eğlence ve kültür 0.01 1.00 Eğitim 0.23 1.76 Lokanta ve oteller 0.26 3.90 Çeşitli mal ve hizmetler 0.13 1.74

ZAM ŞAMPİYONU DONDURMA

Temel başlıklardaki aylık değişimlere bakıldığında ise en yüksek artış yüzde 17.28 ile dondurmada hesaplandı. Bunu yüzde 16.79'luk yükseliş ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim takip etti.

Sıra Temel başlık Aylık değişim oranı (%) Yıllık değişim oranı (%) 1 Dondurma 17.28 45.49 2 Okul öncesi eğitim ve ilköğretim 16.79 96.55 3 Orta öğretim 15.76 94.43 4 Tereyağı 13.72 27.07 5 Demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı 11.44 61.13 6 Elektrik 10.7 52.77 7 Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı 10.49 55.03 8 Diğer süt ürünleri (yoğurt, hazır sütlü tatlı vb.) 10.33 27.33 9 Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı 9.58 49.12 10 Süt 9.13 22.21