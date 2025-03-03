Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yüksekten düşüp ağır yaralanan ve 5 aylık hamile olan 24 yaşındaki Malıka Gadoeva'yı taşıyan ambulans kavşakta hafif ticari bir araçla çarpıştı. Gadoeva, tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 10:16 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nde kan donduran kaza, önceki gün saat 16.30 sıralarında Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi.

        YÜKSEKTEN DÜŞTÜ AMBULANS ÇAĞRILDI

        DHA'daki habere göre Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi'nde, elektrikli bisikletiyle seyir halinde olduğu sırada kontrolünü kaybedip cadde üzerinde bulunan Kuran kursunun yaklaşık 3 metrelik duvarından zemine düşüp ağır yaralanan 5 aylık hamile Malıka Gadoeva (24) için yakınları ambulans çağırdı.

        AMBULANS, TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

        Gadoeva’yı hastaneye götürmek için yola çıkan H.D. idaresindeki ambulans, Paşadağ Caddesi’nden Sarımeşe kavşağı istikametine doğru giden M.N.K. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari araç trafik lambasını devirip yeşillik alana, ambulans ise sürüklenerek refüje çarptı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi ile hafif ticari araçta bulunan sürücü M.N.K. ve yolcu olarak bulunan R.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        HAMİLE KADIN HAYATINI KAYBETTİ

        İzmit ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırılan Malıka Gadoeva, buradan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavisi süren Gadoeva dün hayatını kaybetti.

        Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        "Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz"
        "Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz"
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Rubio: Putin'i müzakereye ikna etmek en önemli yol
        Rubio: Putin'i müzakereye ikna etmek en önemli yol
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        Asırlar sonra gün yüzü gördü
        Asırlar sonra gün yüzü gördü
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        Eşi böyle veda etti
        Eşi böyle veda etti
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"
        Habertürk Anasayfa