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        Haberler Ekonomi Emlak Kirada tavan zam oranı belli oldu - Emlak Haberleri

        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Şubat ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla mart ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen zam oranı yüzde 53,83 oldu

        Giriş: 03.03.2025 - 10:06 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:06
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        Kirada tavan zam oranı belli oldu
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        TÜİK, şubat ayının enflasyon verilerini açıkladı. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 53,83 oldu.

        Hem konutlarda hem iş yerlerinde mart ayında tavan yüzde 56,35 olarak uygulanabilecek.

        2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

        Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.

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