Kirada tavan zam oranı belli oldu

TÜİK, şubat ayının enflasyon verilerini açıkladı. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 53,83 oldu.

Hem konutlarda hem iş yerlerinde mart ayında tavan yüzde 56,35 olarak uygulanabilecek.

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2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.