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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!

        Konya'da, dini nikahla birlikte yaşadığı 37 yaşındaki Şüheyda A.'nın eski eşi, 43 yaşındaki Özgür Ç. tarafından tabancayla vurulan 42 yaşındaki Faruk Öksüzoğlu, kaldırıldığı hastanede öldü. Aynı tartışmada yaralanan Şüheyda A.'nın tedavisi sürerken, Özgür Ç. ise yakalanıp, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:52 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:26
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        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
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        Konya'da olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak’taki bir sitenin bahçesinde meydana geldi.

        BAHÇEDE KARŞILAŞTILAR

        Katil zanlısı Özgür Ç., yakalandı.
        Katil zanlısı Özgür Ç., yakalandı.

        DHA'daki habere göre Şüheyda A. (37), dini nikahla birlikte yaşadığı Faruk Öksüzoğlu (42) ile oturdukları apartmanın bahçesine çıktıklarında, boşandığı Özgür Ç. (43) ile karşılaştı.

        ESKİ KOCA TETİĞE BASTI

        Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür Ç., yanındaki tabancayı çekip Faruk Öksüzoğlu ile Şüheyda A.'ya peş peşe ateş etti.

        SEVGİLİ ÇİFT YARALANDI

        Şüheyda A. bacağından, Faruk Öksüzoğlu ise göğsünden yaralandı. İkili kanlar içinde yere yığılırken, Özgür Ç. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedaviye alınan Faruk Öksüzoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüheyda Akın'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        EVDE BULUNMASINDAN ÇOCUKLARI RAHATSIZ OLUYORMUŞ

        Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgür Ç.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Özgür Ç.'nin, velayeti kendisinde olan 3 çocuğunun, annelerine ziyarete gittiklerinde Faruk Öksüzoğlu'nun evde bulunmasından rahatsız olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdüğünü söylediği belirtildi.

        Özgür Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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        #Konya
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