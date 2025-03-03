Mahkeme kararını verdi! İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi

İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesinde dava açtı.

Mahkeme İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar verdi. Geçtiğimiz günlerde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na giden İnan Kıraç, vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendiren Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda heyet karşısına çıktı. Heyet, İnan Kıraç'a bir dizi nörolojik test yaptı.

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ADLİ TIP RAPORU: FİİLİ EHLİYETİ YERİNDE DEĞİL

Adli Tıp Kurumu'nun İnan Kıraç ile ilgili hazırladığı rapor mahkemeye gönderildi. Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Raporu inceleyen Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atandı

BANKA HESAPLARINA VESAYET TEDBİR ŞERHİ

Mahkeme, ayrıca İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da aldı. Kıraç'a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verildi.

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