İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!

İstanbul Avcılar'da bir kişi, eşini, iki oğlunu ve kızını öldürdükten sonra hayatına son verdi.

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Olay Avcılar'da meydana geldi. 38 yaşındaki taksici Veli Can Alıcı, 35 yaşındaki eşi Fikriye Alıcı ile oğulları Rüzgar Efe (12), Kayra Can (6) ve kızı Rüya'yı (7) tabancayla kafalarından vurarak öldürdü. Ailesini katleden zanlı, silahı kendi başına dayayarak intihar etti.

Fikriye Alıcı'ya uzun süre ulaşamayan annesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Kızıma ulaşamıyorum, torunlarım da okula gitmemiş, acilen eve gidip bakın" dedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri eve gittiğinde 5 kişilik ailenin cansız bedenlerini buldu. Bir çocuk, çocuk odasındaki yatağında, Fikriye Alıcı ve 2 çocuğu yatak odasında yatağın üzerinde, zanlı ise yatağın yanında ölü bulundu.

Evde yapılan incelemede Veli Can Alıcı'nın "Bu katliamın sebebi benim" yazılı notu bulundu. Alıcı'nın "fuhşa teşvik, görevi yaptırmamak için direnme, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN 1.5 MİLYON LİRAYI ÖDEYEMEDİ"

Öldürülen Fikriye Alıcı'nın annesi Ayşe Akyol Tarhan'ın, polise verdiği ifadede kızının evinin kentsel dönüşüme girdiğini belirterek, "Damadımın müteahhide yaklaşık 1.5 milyon lira ödemesi gerekiyordu. Bu parayı ödeyemediği için maddi problemler yaşıyorlardı" dediği öğrenildi.

EŞLER ARASINDA ANLAŞMAZLIK

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre de yaşanan katliam üzerine polis çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda elde edilen ilk belirlemelere göre katliamın eşler arasındaki anlaşmazlık yüzünden yaşandığı öne sürüldü. Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Fotoğraflar: DHA