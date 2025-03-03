4 Ocak'tan bu yana zatürre hastalığı ve iç kanama nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi altında tutulan, iki kez ameliyat olan Edip Akbayram, dün hayata veda etti.

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Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Edip Akbayram'ın yıllar önce verdiği bir röportajda son yolculuğuna nasıl uğurlanmak istendiğine dair konuşma ortaya çıktı.

"İSTER ALKIŞLARLA GÖNDERİRLER İSTER ÇİÇEKLERLE..."

İşte Edip Akbayram'ın o sözleri; "Beni seven, son yolcu yolculuğuna uğurlayacak dostlarımın, arkadaşlarımın içinden geçen düşüncelerdir ister alkışlarla gönderirler, ister çiçeklerle gönderirler, ister hiçbir şey yapmayarak gönderebilirler. Bu o anki bir doğaçlama olayıdır yani.

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Edip Akbayram için 4 Mart Salı günü saat 11'de Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konsere Salonu'nda veda töreni düzenlenecek. Akbayram'ın cenazesi; Teşvikiye Camii'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.