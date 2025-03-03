Anora, ilgi görmemişti
Akademi Ödülleri'nde yılın en iyi filmi seçilen 'Anora', Türkiye'de ve dünyada kendine yeterince izleyici bulamamıştı. Oscar ödüllerinin gişe kaderini değiştirip değiştirmeyeceği merak ediliyor
97’nci Akademi Ödülleri’nde Oscar heykelcikleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.
'Anora'nın yapımcısı Samantha Quan, aynı zamanda eşi olan Sean Baker (Ortada) ile görülüyor.
Akademi Ödülleri’nde en sükseli Oscar ödüllerini kazananlar şöyle;
♦ En İyi Film… Anora
♦ En İyi Yönetmen… Sean Baker (Anora)
♦ En İyi Kadın Oyuncu… Mikey Madison (Anora)
♦ En İyi Erkek Oyuncu… Adrien Brody (The Brutalist)
♦ En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu… Zoe Saldaña (Emilia Pére)
♦ En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu… Kieran Culkin (A Real Pain)
♦ En İyi Özgün Senaryo… Anora (Sean Baker)
♦ En İyi Kurgu... Sean Baker (Anora)
♦ En İyi Özgün Şarkı… El Mal (Emilia Pérez)
♦ En İyi Özgün Müzik… The Brutalist
Anora
‘En İyi Film’ dalında Oscar kazanan ‘Anora’yı Sean Baker yönetirken, Brooklyn'li genç bir seks işçisi olan Anora'nın, Rus bir oligarkın uçarı oğluyla tanıştıktan sonra kendisinin içerisinde bulduğu olayları konu edinen filmde başrolleri; Mikey Madison, Mark Eidelshtein ve Yura Borisov paylaştı.
‘En İyi Yönetmen’, 'En İyi Özgün Senaryo', ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ve 'En İyi Kurgu' dalında da olmak üzere 5 Oscar kazanan ‘Anora’, Türkiye’de de dünyada da izleyicilerin çok fazla ilgisini görmedi.
Gösterime 1 Kasım 2024’te giren, 6 milyon dolarlık bütçeyle çekilen ‘Anora’, Türkiye’de; 14.809 kişi (89.878 Dolar) tarafından izlenirken küresel hasılatı; 40.989.193 dolar olarak gerçekleşti.
Oscar ödülleri kazanmasıyla yeniden gösterime girecek olan ‘Anora’nın günün sonunda ne kadar izleyiciye sahip olacağı merak konusu.
Son 10 yılda Oscan kazanan filmlerin, Türkiye'deki izleyici sayıları ve küresel hasılatları ise şöyleydi;
• 2024... Oppenheimer
Türkiye İzleyici Sayısı… 1.727.427
Küresel Hasılat… 975.633.978 Dolar
• 2023... Her Şey Her Yerde Aynı Anda
Türkiye İzleyici Sayısı… 39.153
Küresel Hasılat… 143.412.671 Dolar
• 2022... CODA
Türkiye İzleyici Sayısı… Gösterime Girmedi
Küresel Hasılat… 1.905.058 Dolar
• 2021... Nomadland
Türkiye İzleyici Sayısı… Gösterime Girmedi
Küresel Hasılat… 39.458.207
• 2020... Parazit
Türkiye İzleyici Sayısı… 428.752
Küresel Hasılat… 262.608.117 Dolar
•2019... Green Book
Türkiye İzleyici Sayısı… 69.201
Küresel Hasılat… 321.752.656 Dolar
• 2018... Suyun Sesi
Türkiye İzleyici Sayısı… 99.769
Küresel Hasılat… 195.243.464 Dolar
•2017... Moonlight
Türkiye İzleyici Sayısı… 59.888
Küresel Hasılat… 65.172.611 Dolar
• 2016... Spotlight
Türkiye İzleyici Sayısı… 44.978
Küresel Hasılat… 98.690.254 Dolar
•2015... Birdman
Türkiye İzleyici Sayısı… 79.884
Küresel Hasılat… 103.215.094 Dolar
* Oscar ödüllerinin öncesi ve sonrasındaki toplam hasılatlar...