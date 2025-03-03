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        Anora, ilgi görmemişti

        Akademi Ödülleri'nde yılın en iyi filmi seçilen 'Anora', Türkiye'de ve dünyada kendine yeterince izleyici bulamamıştı. Oscar ödüllerinin gişe kaderini değiştirip değiştirmeyeceği merak ediliyor

        Giriş: 03.03.2025 - 15:08 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:01
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        Kaderi değişebilir
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        97’nci Akademi Ödülleri’nde Oscar heykelcikleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

        'Anora'nın yapımcısı Samantha Quan, aynı zamanda eşi olan Sean Baker (Ortada) ile görülüyor.

        Akademi Ödülleri’nde en sükseli Oscar ödüllerini kazananlar şöyle;

        ♦ En İyi Film… Anora

        ♦ En İyi Yönetmen… Sean Baker (Anora)

        ♦ En İyi Kadın Oyuncu… Mikey Madison (Anora)

        ♦ En İyi Erkek Oyuncu… Adrien Brody (The Brutalist)

        ♦ En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu… Zoe Saldaña (Emilia Pére)

        ♦ En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu… Kieran Culkin (A Real Pain)

        ♦ En İyi Özgün Senaryo… Anora (Sean Baker)

        ♦ En İyi Kurgu... Sean Baker (Anora)

        ♦ En İyi Özgün Şarkı… El Mal (Emilia Pérez)

        ♦ En İyi Özgün Müzik… The Brutalist

        Anora

        ‘En İyi Film’ dalında Oscar kazanan ‘Anora’ Sean Baker yönetirken, Brooklyn'li genç bir seks işçisi olan Anora'nın, Rus bir oligarkın uçarı oğluyla tanıştıktan sonra kendisinin içerisinde bulduğu olayları konu edinen filmde başrolleri; Mikey Madison, Mark Eidelshtein ve Yura Borisov paylaştı.

        ‘En İyi Yönetmen’, 'En İyi Özgün Senaryo', ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ve 'En İyi Kurgu' dalında da olmak üzere 5 Oscar kazanan ‘Anora’, Türkiye’de de dünyada da izleyicilerin çok fazla ilgisini görmedi.

        Gösterime 1 Kasım 2024’te giren, 6 milyon dolarlık bütçeyle çekilen ‘Anora’, Türkiye’de; 14.809 kişi (89.878 Dolar) tarafından izlenirken küresel hasılatı; 40.989.193 dolar olarak gerçekleşti.

        Oscar ödülleri kazanmasıyla yeniden gösterime girecek olan ‘Anora’nın günün sonunda ne kadar izleyiciye sahip olacağı merak konusu.

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        Son 10 yılda Oscan kazanan filmlerin, Türkiye'deki izleyici sayıları ve küresel hasılatları ise şöyleydi;

        • 2024... Oppenheimer

        Türkiye İzleyici Sayısı… 1.727.427

        Küresel Hasılat… 975.633.978 Dolar

        • 2023... Her Şey Her Yerde Aynı Anda

        Türkiye İzleyici Sayısı… 39.153

        Küresel Hasılat… 143.412.671 Dolar

        • 2022... CODA

        Türkiye İzleyici Sayısı… Gösterime Girmedi

        Küresel Hasılat… 1.905.058 Dolar

        • 2021... Nomadland

        Türkiye İzleyici Sayısı… Gösterime Girmedi

        Küresel Hasılat… 39.458.207

        • 2020... Parazit

        Türkiye İzleyici Sayısı… 428.752

        Küresel Hasılat… 262.608.117 Dolar

        •2019... Green Book

        Türkiye İzleyici Sayısı… 69.201

        Küresel Hasılat… 321.752.656 Dolar

        • 2018... Suyun Sesi

        Türkiye İzleyici Sayısı… 99.769

        Küresel Hasılat… 195.243.464 Dolar

        •2017... Moonlight

        Türkiye İzleyici Sayısı… 59.888

        Küresel Hasılat… 65.172.611 Dolar

        • 2016... Spotlight

        Türkiye İzleyici Sayısı… 44.978

        Küresel Hasılat… 98.690.254 Dolar

        •2015... Birdman

        Türkiye İzleyici Sayısı… 79.884

        Küresel Hasılat… 103.215.094 Dolar

        * Oscar ödüllerinin öncesi ve sonrasındaki toplam hasılatlar...

        İşte Oscar'ın kazananı
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        #oscar
        #Anora
        #Mikey Madison

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