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        Haberler Gündem Güncel Alaattin Köseler adliyeye sevk edildi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Beykoz Belediye Başkanı adliyede

        İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ndeki soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 09:30 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:15
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        Beykoz Belediye Başkanı adliyede
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        "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Köseler'in de bulunduğu 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Beykoz Adliyesi'ne götürüldü. Köseler'in soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifade alma işlemi tamamlandı.

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        Diğer şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

        SORUŞTURMA

        Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

        Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

        Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

        Soruşturma kapsamında dün 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22'ye yükselmişti.

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        #son dakika
        #alaattin köseler
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