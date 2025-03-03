Eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu aleyhine dava açmıştı. TÜİK’e Ankara 6. İdare Mahkemesi'nde açılan davada duruşma sona erdi. 15 gün içinde nihai kararın açıklanması bekleniyor.

Davayı açan Çilesiz, TÜİK’e, enflasyon verilerinin düzeltilmesi için başvurmuştu.

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TÜİK avukatları, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yetkisi ile verilerini yayımlamaktadır. 2022 Mayıs itibari ile madde değerimiz açıklanmamıştır. Madde fiyatları yerine pek çok önerilerin üzerine farklı ölçütler açıklanmıştır. Seçilen maddelerin ortalama fiyatları açıklanmaktadır. Emekli maaşlarındaki artış TÜİK yetkisine dahil değildir.

TÜİK neyi saklıyor? 2022 yılında ortalama madde sepeti fiyatlarının hesaplanması durduruldu. Durdurulan bir hesaplamanın verilerini nasıl hesaplayacağız. Durdurulduğu için de açıklanmıyor çünkü 'motorlu taşıt' deniliyor örneğin ama ucu çok açık. Bu yüzden hesaplanması durduruldu."

Davaya eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir de tanık olarak katıldı.