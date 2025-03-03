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        Haberler Ekonomi Borsa Borsada enflasyon coşkusu - Borsa Haberleri

        Borsada enflasyon coşkusu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, enflasyonun beklentilerin altında gelmesiyle yükselişe geçti. Bankacılık endeksinin öncülüğünde 10 bin puan aşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 13:09 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:11
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        TÜİK, şubat ayına dair enflasyon verilerini açıkladı. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39.05, aylık enflasyon ise yüzde 2.27 oldu. Yıllık enflasyon böylece Aralık 2021'den bu yana ilk kez yüzde 40'ın altına indi. Enflasyonun beklentilerin altında gelmesinin ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişe geçti.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,92 yükselişle 9.748,03 puandan başladı. Saat 13:00 itibariyle günlük yüzde 3,75 artışla BIST 100 endeksi 10.020 puanı gördü.

        Enflasyonun beklentilerin altında gelmesiyle 6 Mart Perşembe günü yapılacak faiz toplantısında indirim ihtimalinin güçlenmesiyle bankacılık endeksinde tırmanma görüldü. Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 7'yi aştı.

        PUAN FARKINI İNDİREN FENERBAHÇE TAVAN YAPTI

        Süper Lig'de Galatasaray'ın Kasımpaşa ile berabere kalmasının ardından Antalyaspor'u mağlup ederek lider Cimbom'la puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe borsada tavan yaptı. Sarı-lacivertli kulübün hissesi, yüzde 9,95 yükselişle 52,80 TL'ye yükseldi. Galatasaray'ın hissesi ise yüzde 2,16 düşüşle 1,81 liraya geriledi.

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