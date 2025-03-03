Özcan Deniz hakkında soruşturma

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Özcan Deniz hakkında 'kaçak yapı' soruşturması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; "İstanbul Sarıyer İlçesi Uskumruköy'de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki 3 adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tespiti üzerine 'İmar Kirliliği'ne neden olma ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' etme suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

REKLAM advertisement1 REKLAM Özcan Deniz şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere, 5 Mart Çarşamba günü saat 10.30'da Cumhuriyet Başsavcılığı imar suçları bürosuna çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlü yapımcı - yönetmen Sinan Çetin hakkında da Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık ve İmar Kirliliğine neden olma suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Çetin, geçtiğimiz günlerde ifade vermişti. İfade verdi Haberi Görüntüle