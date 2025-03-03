Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Özcan Deniz hakkında soruşturma - Magazin haberleri

        Özcan Deniz hakkında soruşturma

        Özcan Deniz hakkında, Sarıyer Uskumruköy'de sit alanı içerisinde yer alan 3 adet villaya yaptığı eklemeler neticesinde, 'İmar kirliliğine neden olmak' suçu nedeniyle soruşturma başlatıldı

        Giriş: 03.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Özcan Deniz hakkında 'kaçak yapı' soruşturması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; "İstanbul Sarıyer İlçesi Uskumruköy'de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki 3 adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tespiti üzerine 'İmar Kirliliği'ne neden olma ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' etme suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

        REKLAM

        Özcan Deniz şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere, 5 Mart Çarşamba günü saat 10.30'da Cumhuriyet Başsavcılığı imar suçları bürosuna çağrıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlü yapımcı - yönetmen Sinan Çetin hakkında da Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık ve İmar Kirliliğine neden olma suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Çetin, geçtiğimiz günlerde ifade vermişti.

        İfade verdi
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #özcan deniz

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        "Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz"
        "Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz"
        Rubio: Putin'i müzakereye ikna etmek en önemli yol
        Rubio: Putin'i müzakereye ikna etmek en önemli yol
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!
        Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        Asırlar sonra gün yüzü gördü
        Asırlar sonra gün yüzü gördü
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        Eşi böyle veda etti
        Eşi böyle veda etti
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"
        Habertürk Anasayfa