Sukulent bakımı nasıl yapılır? Evde Sukulent çiçeği nasıl yetiştirilir?

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Sukulentler, bahçe meraklıkları ve bitki severler için oldukça cazip bitkilerdir. Çiçek açmaları dahi göz alıcı olan bu çiçeklerin çoğu köklenme ve çoğaltma bakımından oldukça uyumludur. Bu da Sukulent bitkisini tercih edilebilir bir bitki yapar. Peki Sukulent bitkisini evde yetiştirmek mümkün mü? Sukulent bakımı nasıl yapılır, püf noktası nedir? İşte detaylar…

SUKULENT BAKIMI NASIL YAPILIR?

Aklınızdan “Sukulent bakımı nasıl yapılır?” sorusu geçiyorsa yazının devamını okuyabilirsiniz. Bu çiçek; bakım ihtiyacı az olduğundan, her yaş ve cinsiyet için uygun görüldüğünden birçok kişi tarafından merak edilir. Düğün hediyelerinde dahi bir alternatif olan Sukulent diğer bitkiler gibi canlıdır ve belli başlı ihtiyaçları vardır. Evinize gelen bir Sukulenti arada sulamanız ve kendi hâline bırakmanız bakımı için yeterli olmayacaktır.

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SUKULENT BAKIMI NASIL OLUR?

Sukulent yetiştirme için çiçeklerin bakımında özen gösterilmesi gereken noktaları sınıflandırarak anlatmak gerekir. Daha fazla detay için yazının devamını okuyun…

Işık: Tüm bitkilerde olduğu gibi Sukulentlerde de ışık konusu oldukça önemlidir. Doğası gereği az nemli ve çöl gibi yüksek ısılı yerlerde yetişen bir bitkidir. Bu tip familyalardan gelen bitkilerin en dikkat çekici özelliği Güneş ışığını sevmesidir. Bebek bir Sukulent direkt güneş ışığına çıkarmak da doğru değildir. Bunu yağmak bebek Sukulentin yanmasına neden olabilir. Bitkiniz daha çok küçükse onu güneşe kademeli olarak alıştırmanız gerekir. Işığın bol olduğu alanlarda doğrudan güneşe maruz kalmayacağı bir lokasyon onun için yeterli olacaktır.

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Yön: Bu çiçekler, ev veya ofislerin en iyi ışık alan yerine konulsa bile bu yeterli gelmeyebilir. Bitkinin devamlı olarak aynı konumda durması iyi bir tercih değildir. Her tarafına eşit miktarda güneş almadıkça fayda görmeyen Sukulent inizi zaman zaman döndürmeli ve güneş almayan kısımlarının da güneş ve ışık görmesine izin vermelisiniz. Bu konudaki en iyi uygulama, haftada bir çeyrek tur döndürmektir. Not: Çiçeğiniz bir yöne doğru eğilmiş vaziyette duruyorsa böyle bir durumda kendini güneşe doğru çevirmeye çalıştığını anlayabilirsiniz. Bu gibi bir durumla karşılaştığınızda onun yerini hemen değiştirebilir ve daha ışık alacağı bir noktaya taşıyarak ona ihtiyacını verebilirsiniz. Sulama: Sukulent bakımında en merak edilen konulardan biri de sulamadır. Sulamanın miktarı ve sıklığı, bu tip familyalardan gelen bitkilerde önemli bir noktadır. Doğru dengenin olmadığı durumlarda bitkinin dipleri çürüyebilir, yaprakları solabilir ve hatta ölebilir. Çiçeğiniz büyüme dönemindeyse daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Gelişme döneminde ise daha fazla su ister. İlkbahar ve yaz dönemlerinde sulama sıklığını artırabilirsiniz. Sulama vakti geldiğinde bundan emin olamıyorsanız ufak bir test yöntemine başvurabilirsiniz. Bunun için parmağınızı bitkinin toprağına sokun, 1 cm kadar sonrasında kuruluk buluyorsanız çiçeğinizin sulanmaya ihtiyacı var demektir. Ancak toprak nemli durumdaysa o hâlde sulamayı erteleyebilir ve birkaç gün sonra yeniden kontrol edebilirsiniz. REKLAM Sulama esnasında bitkinin kabından drenaj deliklerine kadar akan toprağı ıslatmalısınız. Kapta drenaj deliniği olmadığı durumlarda ise daha az sulama yapılmalıdır. En sağlıklı yöntem ise delikli bir kap kullanarak durumu sağlama almaktır.

Not: Sukulent çiçeğini sprey şişe kullanarak sulamak doğru değildir. Çiçeğin yapraklarında oluşacak buğulanma durumunun yanı sıra köklerinin hassaslaşmasına ve yapraklarının küflenmesine neden olabilirsiniz. Su dolu bir kapta bekletip alttan sulanması da alternatif bir yöntemdir. Temizlik: Sukulent bitkisi kapalı ortamda dururken yaprakları tozlanan bir türdür. Tozlanma, bitkinin büyümesini engelleyebilen bir faktördür. Bu gibi bir durumla karşılaştığınızda elinize hafif nemli bir bez alabilir ve yapraklarını temizlemeye başlayabilirsiniz. Sonrasında toz kaybolana dek temizleyebilir, ancak zorlu noktalarda ince bir fırça tercih edebilirsiniz. Toprak: Sukulent çiçeğinin rastgele bahçe toprağıyla büyütülmesi yanlıştır. Bu bitki, özel bir kaktüs toprağına ihtiyaç duyar. Böyle bir ortamda daha mutlu ve sağlıklı hisseder. Ayrıca Sukulent çiçeği gübreye ihtiyaç duymayan bir türdür. Gübreleme için ise doğru zaman büyümeye yakın zamanları olan ilkbahar ve yaz aylarıdır. REKLAM Saksı: Saksı seçimi için drenajlı kapları tercih etmeli ve delikli kapların altındaki saksıda su birikiminin önüne geçmelisiniz. Bu bitki, nemli bölgelerde kalmaktan hoşnut olmayan bir bitkidir. Bu aşamalara ayrı ayrı dikkat ettikten sonra Sukulent bakımı için ana detaylara sahip olabilirsiniz. Bundan sonrasında çiçeğinizin büyümesini izleyebilir ve doğru ilgiyle yetişme sürecine tanık olabilirsiniz.

SUKULENT YETİŞTİRME PÜF NOKTALARI Birçok Sukulent yetiştirme püf noktası vardır. Sukulent türleri farklı olsa da tüm bu türlerin ortak bir bakım tüyo listesi vardır. Sukulent bakımında aklınızda olması gereken 10 püf nokta aşağıda sıralanmıştır; Toprağı Kuru Tutun: Sukulent yetiştirmek için toprağı kuru tutmak son derece önemlidir. Suya karşı hassas olan bu çiçeklerin en hoşlanmadığı şeylerden biri aşırı sulanmaktır. Bu yüzden toprak tamamen kuruduysa sulamalısınız.

Toprak Seçimini Doğru Yapın: Doğru yapılan bir toprak seçimiyle bitkilerinizi çürümekten koruyabilirsiniz. Drenajı iyi olan pomza ve perit topraklar Sukulente uygundur.

Hava Aldırmayı İhmal Etmeyin: Sukulent çiçeğinin hava alması önemlidir. Bitkinin düzenli olarak hava almasının yanı sıra kök aralarında boşluk bırakılması da gerekir.

Güneş Işığını Unutmayın: Bu tür bitkilerin 6-8 saat güneş alması ve bunun her gün yapılması en kilit noktalardan biridir.

Sıkça Döndürün: Sukulenterinizi sırf güneşi seviyor diye hep aynı yönde bırakmamalısınız. Çiçeğin ışığı her yönden eşit seviyede alması gerekir.

Temiz Tutun: Sukulent çiçeği sık toz tutabilir. Bunu önlemek için hafif nemli bir bez kullanın. Bunu aksatmak gelişimini engelleyebilir.

Çok Soğuktan Koruyun: Aşırı seviyedeki soğuklar, Sukulent için iyi değildir.

Böcekler Konusunda Dikkatli Olun: Bilhassa drenajı iyi olmayan topraklarda böceklenme daha sık görülür. Bitkiyi uygun bir solüsyonla korumayı ihmal etmeyin.

Gübre Kullanın: Bu tip bitkilerde gübre kullanımı şart olmasa da suda çözünen gübreler gelişimini destekleyecektir.

Çiçeğinizin Türünü Bilin: En doğru bakımı yapmak için Sukulentin türünü öğrenmek önemlidir. Para çiçeği bakımı nasıl yapılır?

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