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        Haberler Gündem 3. Sayfa Su deposunu kontrole giden işçi öldü

        Edirne'de su deposunu kontrole giden belediye işçi öldü

        Edirne'de kontrol için çıktığı yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki su deposundan düşen belediye işçisi Tayfun Başlı, olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:06 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:06
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        Su deposunu kontrole giden işçi öldü
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        Edirne'de su deposundan düştüğü iddia edilen belediye işçisi Tayfun Başlı (45), yaşamını yitirdi.

        Olay, sabah saatlerinde İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki Paşaköy ile Kumdere köyü arasında bulunan su deposunda meydana geldi.

        20 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

        Yenikarpuzlu Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Tayfun Başlı, kontrol için çıktığı 20 metre yüksekliğindeki su deposundan düştü.

        ARKADAŞLARI ULAŞAMAYINCA ORTAYA ÇIKTI

        Mesai arkadaşları cep telefonuyla ulaşamayınca gittikleri su deposunda Tayfun Başlı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Tayfun Başlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Tayfun Başlı'nın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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