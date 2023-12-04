Su deposunu kontrole giden işçi öldü

Edirne'de su deposunu kontrole giden belediye işçi öldü
Edirne'de kontrol için çıktığı yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki su deposundan düşen belediye işçisi Tayfun Başlı, olay yerinde hayatını kaybetti
Edirne'de su deposundan düştüğü iddia edilen belediye işçisi Tayfun Başlı (45), yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki Paşaköy ile Kumdere köyü arasında bulunan su deposunda meydana geldi.
20 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ
Yenikarpuzlu Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Tayfun Başlı, kontrol için çıktığı 20 metre yüksekliğindeki su deposundan düştü.
ARKADAŞLARI ULAŞAMAYINCA ORTAYA ÇIKTI
Mesai arkadaşları cep telefonuyla ulaşamayınca gittikleri su deposunda Tayfun Başlı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Tayfun Başlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Tayfun Başlı'nın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.