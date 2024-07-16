Su altı tutkunları Saros Körfezi'nde tarihe dalıyorlar

Çanakkale Savaşları'nın canlandırıldığı yapay resiflerimiz var. Su altı canlıları ve balık çeşitliliğimiz çok fazla. Bu da tüm dalış meraklılarını buraya çekiyor. Tüm dalış meraklılarını Saros Körfezi’ne bekliyoruz” dedi.