Kardeşinin oynadığı bahis nedeniyle futboldan 6 ay men cezası alan Daniel Sturridge, futbola dönmeye hazırlanıyor…

Trabzonspor'la olan sözleşmesini devre arasında fesheden golcü oyuncuyu David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami ile DC United’ın istediği belirtildi.

Sturridge’in yaz aylarında ABD’ye gitmesi bekleniyor.