Global mobil oyun pazarına her geçen gün Türkiye’den yeni oyuncular katılıyor. Bunlardan, dünyada 600 bin indirme rakamına ulaşan Studio Billion, 1.4 milyon TL değerleme üzerinden tohum yatırımı aldığını duyurdu. İstanbul Ticaret Odası İTO’nun iştiraki Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi BTM’nin bünyesinde yer alan girişimlerden biri olan Studio Billion'a söz konusu yatırımı ise, teknoloji odaklı girişimlere yaptığı yatırımlar ile tanınan Tarvenn yaptı.

HEDEF 1 MİLYAR İNDİRME

2019 yılı içerisinde 3 yeni oyun geliştirmeyi planlayan Studio Billion, oyunlarını tüm mobil platformlarda, farklı dil seçenekleriyle lanse ederek uluslararası pazarda adından daha fazla söz ettirmek istiyor. Kurulduğu günden bu yana küresel bir oyun firması olma amacıyla hareket eden girişim, geliştirdikleri oyunlar ile 5 yıl içinde 1 milyar indirme rakamına ulaşmayı hedefliyor.

YATIRIMLARA DEVAM EDECEK

Tarvenn Genel Müdürü Mustafa Kopuk, mobil oyun pazarının Türkiye ve dünyada her geçen gün büyüdüğünü, kendilerinin de uzun süredir oyun pazarına yatırım yapmak istediklerini belirtti. Kopuk, "Yerli sermayeli ve uluslararası alanda faaliyetleri olan bir yatırım ve danışmanlık şirketi olarak, genç girişimcilere güveniyoruz. Studio Billion’un kısa sürede uluslararası pazarda önemli işler yapacağına inancımız tam" dedi.

Tarvenn Genel Müdürü Mustafa Kopuk, girişimlere yatırımlarının devam edeceğini ve girişimlerin desteklenmesi için, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.