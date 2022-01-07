Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen STS Diş Hekimliği sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki STS Diş Hekimliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den 2022 Diş Hekimliği sınav sonuç duyurusu...

ÖSYM'DEN DİŞ HEKİMLİĞİ SINAV SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'nin resmi sitesinden yayınlanan duyuruda;

"03 Ekim 2021 tarihinde uygulanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavlarının (2021-STS Diş Hekimliği) Klinik Tıp Bilimleri Testinde yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması sebebiyle 2021 ÖSYM Sınav Takvim’inde 27 Ekim 2021 olarak duyurulan sonuç açıklama tarihi idari yargı kararı sonrasına ertelenmiştir.

Adaylara saygıyla duyurulur." denildi

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayları seçme ve yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul edilecek adaylar, tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilmektedir.