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Otomotiv endüstrisinde son yılların en büyük birleşmesine imza atan Fiat Chrysler (FCA) ve PSA cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

İki üretici, birleşmenin ardından ortaya çıkacak Stellantis şirketinin logosunu görücüye çıkardı.

Dünyanın farklı bölgelerinde rekabet kurulları tarafından incelenen birleşme işleminin 2021'de tamamlanması bekleniyor. 38 milyar dolarlık birleşme gerçekleştiğinde ise, PSA ve FCA'yı bünyesine alacak Stellantis, dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisi olacak.

Stellantis, Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Maserati, Peugeot, Opel, Citroen ve DS markalarını tek çatı altında toplamış olacak.

Yapılan açıklamada, şirketinin logosunun yeni grup bünyesindeki 14 markayı ve bu markaların köklü geçmişlerini temsil ettiği kaydedildi.