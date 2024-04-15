TERRARIA

Bağımsız Yapımcı Oyunları arasında üst sıralarda yer alan Terraria yüzde 50 indirim ile 2.89 USD ile satın alınabiliyor.

OYUN HAKKINDA

Birbirinden farklı mekanlarda çeşitli düşmanlarla savaşmak için silah yap. İşine yarayan donanımlar, para ve diğer faydalı şeyler için derinlere doğru kazı yap. Kendi dünyanı inşaa etmek için ihtiyaç duyduğun kaynakları topla. Bir ev, bir hisar, hatta bir kale inşaa et. İnsanlar orada yaşamaya gelecektir ve belki de yolculuklarında sana yardımcı olacak çeşitli mallar satacaklardır.

Ancak dikkat etmelisin, seni bekleyen birçok zorlu görev var...