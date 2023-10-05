Startupfon'a kitle fonlama lisansı

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Startupfon, girişimlere yönelik yatırım fırsatlarını artırmak, Girişim Sermayesi Fonları ile yatırım yaptığı girişimleri startupfon.com platformu üzerinden ortak yatırım yapmak isteyen yatırımcılarla buluşturabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen Kitle Fonlama Lisansı'nı aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Startupfon, bu lisans ile özellikle ekosisteme yeni katılan veya girişim sermayesi fonlarına katılmadan bu kurumların yatırım yaptığı girişimlerde yatırımcı olmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılara, platform üzerinden girişimlere ortak yatırımcı (co-investor) olma imkânı tanıyor.

Aynı zamanda, yatırımcılara yatırım fırsatlarına erişim, girişimcilerin değerlendirilmesi, yatırım şartları müzakeresi, değerleme ve portföy yönetimi gibi tüm süreçleri kolayca yönetme olanağı sunuyor.

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HEDEF 100 GİRİŞİME YATIRIM

Startupfon Kurucu Ortağı Gülsüm Çıracı, "Yatırımcıların karşılaştığı en büyük sorunları çözmek için odaklandık ve yatırımcılarımıza yatırım süreçlerini kolaylaştırma taahhüdünde bulunuyoruz. Yatırımcılarımız, platformumuz aracılığıyla yatırım yaptıkları girişimlerin performansını da takip edebilecekler" dedi.

Startupfon'un hedeflerini de paylaşan Çıracı, "Türkiye’nin ilk ortak yatırım platformu olarak girişim sermayesi fonlarımız ile önümüzdeki 5 yıl içinde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 100’den fazla girişime yatırım yapmayı planlıyoruz. Yatırım yapacağımız teknoloji girişimlerinin yenilikçi, sürdürülebilir teknolojilere sahip olma ve uluslararası pazarlara teknoloji ihraç edebilme potansiyeli gibi özelliklerine dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.

Startupfon, 2021 yılında kurulan ilk fonu ile şimdiye kadar 15 farklı girişime yatırım yaptı. Bu yatırımlar arasında Colendi, Kunduz, Neol, EasyCep, Buy Buddy, Fortune Mine Games gibi girişimler de bulunuyor.