Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Squid Game 2. sezon tarihi açıklandı! Netflix Squid Game 2. yeni sezon ne zaman başlıyor?

        Squid Game 2. sezon tarihi belli oldu!

        Squid Game 2. sezon tarihi belli oldu. Netflix platformu tarafından yayınlanan ve dünya çapında ilgi gören Squid Game için yeni sezon tarihi araştırmaları devam ederken konuyla ilgili açıklama geldi. Netflix Türkiye, merak ile beklenen Squid Game yeni sezon tarihini açıkladı. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte Squid Game yeni sezon tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 23:57 Güncelleme: 10.09.2024 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Squid Game yeni sezon tarihi diziseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Netflix'in ilk sezonuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizisinden ilk fragman geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Fragman ile yeni sezon tarihi netlik kazandı. Peki, Netflix Squid Game 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilen bilgiler...

        • 2

          SQUID GAME 2. SEZON TARİHİ AÇIKLANDI

          Netflix'in ilk sezonuyla oldukça konuşulan dizisi Squid Game'den hayranlarını sevindiren haber geldi. Netflix 2. sezon tarihi belli oldu.

          Yeni sezonda Seong Gi-Hun'un (Lee Jung-jae) intikam arayışını ve oyuna tekrardan katılışını konu edinen yapım, 26 Aralık 2024 tarihinde yayınlanacak.

        • 3

          ''ASIL OYUN ŞİMDİ BAŞLIYOR''

          "Asıl oyun şimdi başlıyor." sloganı ile üç yıl aranın ardından tekrar izleyicilerle buluşacak olan yapımın 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı.

          Fragmanda da başrol olan 456 numarayı vurgulayan dizi, gerilimli bir sezon ile Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

        • 4

          3. VE FİNAL SEZONU İÇİN ONAY ALDI

          Ayrıca dizi, 2. sezonun ardından 3. ve final sezonu için de onay aldı. Buna göre, dizinin hikayesi 2025 yılında sona erecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İzmir'de Kerem şov!
        İzmir'de Kerem şov!
        "Montella'yı rahat bırakın"
        "Montella'yı rahat bırakın"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        'Orta Doğu'da savaş çıkmasını isteyenler var'
        'Orta Doğu'da savaş çıkmasını isteyenler var'
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        G.Saray'dan sürpriz transfer harekatı!
        G.Saray'dan sürpriz transfer harekatı!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Habertürk Anasayfa