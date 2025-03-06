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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'dan 4 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay - İş-Yaşam Haberleri

        SPK 4 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 şirketin bedelsiz sermaye artırımı ve 8 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 23:22 Güncelleme: 06.03.2025 - 23:22
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        SPK'dan 4 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay
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        SPK bültenine göre Kurul, Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 938 milyon 573 bin 615 lira, Enerya Enerji'nin 8 milyon 855 bin lira, Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 3 milyon 198 bin lira ve Duran Doğan Basım Ambalaj'ın 400 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

        Ayrıca, Q Yatırım Holding'in 10 milyon lira, Tacirler Yatırım Menkul Değerler'in 5 milyon 500 bin lira, Mercedes Benz Kamyon Finansman'ın 5 milyon 400 bin lira, Deva Holding'in 3 milyon lira, Çağdaş Faktoring'in 894 bin lira, MNG Faktoring'in 210 bin lira, İstanbul Faktoring'in 150 bin lira ve Şekerbank'ın 350 bin dolar tutarındaki tahvil ve finansman bonosu şeklindeki borçlanma aracı ihracı başvurusu onaylanırken, Şekerbank'ın 350 bin dolar tutarındaki yeşil sürdürülebilir tahvil ve finansman bonosu ihraç başvurusu kabul edildi.

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        Öte yandan Kurul, Fonmap Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu, Logos Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu, Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu, Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu ile Akfen Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi taleplerini olumlu karşıladı.

        SPK, Beylerbeyi Portföy Yönetimi AŞ’nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi talebini de uygun buldu.

        İDARİ PARA CEZALARI VE SUÇ DUYURULARI

        Kurul, pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 739 bin 534 lira ve 3 kişiye toplamda 24 milyon 758 bin 780 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

        Ayrıca SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 21 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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