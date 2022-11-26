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Sözleşmeliye kadro detaylarının açıklanacağı tarih netleşti! 2022 Taşerona - sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak ve kimlere verilecek?

Sözleşmeliye kadro şartları netleşti! Taşerona - sözleşmeliye kadroda son durum!

Kamuda sözleşmeli olarak görev alan 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya alınmasına ilişkin taslak tamamlandı. EYT, taşerona ve sözleşmeliye kadro konuları 28 Kasım Pazartesi gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. Çalışmaları tamamlanan sözleşmeliye kadro taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. İşte, Taşerona ve sözleşmeliye kadro detaylarının açıklanacağı tarih...

Giriş: 26.11.2022 - 17:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • EYT, taşerona ve sözleşmeliye kadro konuları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının gündeminde yer alıyor. Sözleşmeli personelin kadroya alınacağının açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmanın tamamlandığını duyururken gözler 90 bin taşerona kadro konusuna çevrildi. Bir milyon taşerona kadro verildiğini açıklayan Bakan Bilgin, 90 bin işçinin problemlerinin çözüleceğini ifade etti. İşte, 2022 Sözleşmeliye ve 90 bin taşerona kadroda son durum...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARKA ARKAYA AÇIKLAYACAĞIZ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Kasım'daki Kabine Toplantısı sonrasında gelen bir soru üzerine sözleşmelilerin kadroya girişiyle ilgili şunları söyledi:

    "Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

  • SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda sözleşmeli personel düzenlemesinin 28 Kasım Pazartesi günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacağını söyledi.

  • "DETAYLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK"

    Yaklaşık 600 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Bilgin, “Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi tamamlandı. Detayları pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak” ifadelerini kullandı.

  • SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

    Sözleşmeliye kadro verilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını belirten Bakan Bilgin "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz, o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum, önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz, onları kadrolu hale getireceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaya göre Kasım ayı sonuna kadar çalışmanın tamamlanması bekleniyor.

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