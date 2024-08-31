Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret eden kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden kişinin gözaltına alındığını bildirdi
Giriş: 31.08.2024 - 02:18 Güncelleme: 31.08.2024 - 02:19
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-29" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
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