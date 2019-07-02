1981 / WM-2

İlk Walkman’lere göre çok daha hafif olan WM-2’de sıradışı bir geliştirme süreci izlendi. Mühendisler, önceden tasarım özellikleri belirlenen bu yeni Walkman’i üretmek için çalıştılar. Tasarım ve ses kalitesini öne çıkaran Walkman II ile taşınabilir müzik dinleme de popüler hale geldi.