2014 yapımı The Forest devamı niteliğinde olan Sons Of The Forest için nefesler tutuldu. Oyunseverler tarafından merakla beklenen Sons Of The Forest oyununun Türkiye satış fiyatı gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Sons Of The Forest çıktı mı? Steam'de Sons Of The Forest oyunun fiyatı ne kadar, kaç TL?" İşte detaylar...