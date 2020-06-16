Almanya ve Türkiye’deki merkezlerinden güvenli teknoloji çözümleri hizmeti sunan KOBIL Grup, uzun yıllar Türkiye'de finansal teknoloji sektörünün gelişiminde rol alan Dr. Soner Canko’yu uluslararası danışma kurulu üyesi olarak atadı. Canko, KOBIL’in global büyüme stratejilerine katkı sağlamaktan sorumlu olacak.
KOBIL Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, bankacılık sektöründe tecrübeli, yenilikçi ve global düşünen biri olarak tanımladığı Dr. Soner Canko’nun KOBIL Grup’a katılmasını şu sözlerle değerlendirdi:
“Bu adımın şirketimizin bankacılık ve ödemeler alanlarında liderliğini pekiştireceğine inancımız tam… Dijital dünyanın yeni teknolojilerini en güvenli şekilde kullanıcılar ile buluşturmak hedefiyle yolumuza daha güçlü şekilde devam edeceğiz.”
KOBIL Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Dr. Soner Canko da “Dünya genelinde hizmet verdiği önemli müşterilerinin güvenini kazanan KOBIL, yarının dijital iş modellerini ve ekosistemlerini mümkün kılacak en önemli oyuncu olacaktır” dedi.
BKM'DE 9 YIL GENEL MÜDÜRLÜK YAPTI
N AYRILMIKariyerine 1990 yılında başlayan Dr. Soner Canko, Procter & Gamble, Citibank, HP ve First Data şirketlerinde yöneticilik görevlerinde bulundu. 2010 yılında Ziraat Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Canko, 2011’de Bankalararası Kart Merkezi (BKM) genel müdürlüğü görevine başladı. BKM’deki görevi sırasında Türkiye’nin ilk dijital cüzdanı BKM Express ve Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY markalarını hayata geçmesini sağladı. Canko, 30 Nisan 2020’de BKM’deki görevinden ayrılmıştı.
Dr. Soner Canko, FinTech İstanbul Kurucu Üyeliği ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra Türkiye’de blok zinciri (blockchain) ekosistemini oluşturmak için çalışan ve kâr amacı gütmeyen Blockchain Türkiye Platformu’nun da eş başkanlığını yürütüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!