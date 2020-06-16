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Almanya ve Türkiye’deki merkezlerinden güvenli teknoloji çözümleri hizmeti sunan KOBIL Grup, uzun yıllar Türkiye'de finansal teknoloji sektörünün gelişiminde rol alan Dr. Soner Canko’yu uluslararası danışma kurulu üyesi olarak atadı. Canko, KOBIL’in global büyüme stratejilerine katkı sağlamaktan sorumlu olacak.

KOBIL Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, bankacılık sektöründe tecrübeli, yenilikçi ve global düşünen biri olarak tanımladığı Dr. Soner Canko’nun KOBIL Grup’a katılmasını şu sözlerle değerlendirdi:

“Bu adımın şirketimizin bankacılık ve ödemeler alanlarında liderliğini pekiştireceğine inancımız tam… Dijital dünyanın yeni teknolojilerini en güvenli şekilde kullanıcılar ile buluşturmak hedefiyle yolumuza daha güçlü şekilde devam edeceğiz.”

KOBIL Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Dr. Soner Canko da “Dünya genelinde hizmet verdiği önemli müşterilerinin güvenini kazanan KOBIL, yarının dijital iş modellerini ve ekosistemlerini mümkün kılacak en önemli oyuncu olacaktır” dedi.

BKM'DE 9 YIL GENEL MÜDÜRLÜK YAPTI

N AYRILMIKariyerine 1990 yılında başlayan Dr. Soner Canko, Procter & Gamble, Citibank, HP ve First Data şirketlerinde yöneticilik görevlerinde bulundu. 2010 yılında Ziraat Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Canko, 2011’de Bankalararası Kart Merkezi (BKM) genel müdürlüğü görevine başladı. BKM’deki görevi sırasında Türkiye’nin ilk dijital cüzdanı BKM Express ve Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY markalarını hayata geçmesini sağladı. Canko, 30 Nisan 2020’de BKM’deki görevinden ayrılmıştı.

KART MERKEZ'DE

Dr. Soner Canko, FinTech İstanbul Kurucu Üyeliği ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra Türkiye’de blok zinciri (blockchain) ekosistemini oluşturmak için çalışan ve kâr amacı gütmeyen Blockchain Türkiye Platformu’nun da eş başkanlığını yürütüyor.