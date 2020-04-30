Naime Sert nsert@haberturk.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 6493 sayılı Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) hâkim ortak olarak hissedar olduğunu duyurdu. BKM’nin, mevcut durumda üstlendiği ve temel olarak kartlı ödemeler alanına odaklanan rollerine ilave olarak önemli görevler üstlenmesi planlanıyor.

SONER CANKO AYRILDI

Kararın ardından Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'de 25 Temmuz 2011 tarihinden bu yana Genel Müdür olarak görev yapan Dr. Soner Canko ayrıldı. Genel Müdürlük görevine 1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla Celal Cündoğlu vekaleten atandı.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

''12 Kasım 2019 tarihli ve 7192 sayılı Kanun ile, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrası olarak eklenen hüküm uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) “ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin kesintisiz işletimini sağlamak amacıyla sistemik öneme sahip kurulmuş veya kurulacak sistem işleticilerine hissedar olabilme” yetkisi verilmiştir.

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM),Bankamızdan aldığı izinler kapsamında faaliyet göstermektedir ve gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle Ülkemiz ödeme sistemleri açısından sistemik öneme sahip bir sistem işleticisi olarak değerlendirilmektedir. TCMB, ödemeler altyapısına ve yenilikçi iş yapış yöntemlerine ilişkin önemli geliştirme alanları belirlemiştir.

Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar açısından BKM’nin, mevcut durumda üstlendiği ve temel olarak kartlı ödemeler alanına odaklanan rollerine ilave olarak önemli görevler üstlenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda TCMB, 6493 sayılı Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca BKM’ye hâkim ortak olarak hissedar olmuştur.''

TCMB'nin BKM ile ilgili kararının dayandığı 6493 sayılı Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrası şöyle: "Banka (TCMB),sistemlerin kesintisiz işletimini sağlamak amacıyla sistemik öneme sahip kurulmuş ve kurulacak sistem işleticilerine hissedar olabilir."

ÖDEMELER ALANINDAKİ TEK YETKİLİ TCMB

21 Kasım'da Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri, Merkez Bankasına (TCMB) devredilmiş. TCMB ödemeler alanındaki yetkili otorite olmuştu.

1990 YILINDA 13 BANKANIN ORTAKLIĞIYLA KURULDU



Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) 1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığıyla kurulmuştu. BKM'min faaliyetleri ödeme sistemleri içerisinde; nakit kullanımı gerekmeksizin her türlü ödemeyi veya para transferini sağlayan veya destekleyen sistem, platform ve altyapıları oluşturmak, işletmek ve geliştirmek olarak belirlenmişti.

MERKEZ 11. ORTAK OLDU

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'nin 2019 yılı 3. dönem ara faaliyet raporuna göre bankanın ortakları şu şekildeydi.

Halk Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıflar Bankası, QNB Finansbank, ING Bank ve Türk Ekonomi Bankası. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. bugün gerçekleşen 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısıyla yapılan sermaye artışı sonucunda 11. ortak oldu.

2019 yılı 3. dönem ara faaliyet raporuna göre kamu bankalarının Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'deki payı yüzde 46.67. BKM'nin hissedarları arasında en büyük pay yüzde 18.95 ile Halkbankası'na aitti.

HİZMET GELİRLERİ 137 MİLYON TL

Toplam sermayesi 30 milyon TL olan BKM'nin 30 Eylül 2019 itibarıyla varlık büyüklüğü 147.9 milyon TL, hizmet gelirleri 137 milyon TL oldu. Hizmet gelirleri 2018’in aynı dönemine kıyasla yaklaşı yüzde 23 arttı. Dokuz aylık net kârı ise 28,5 milyon TL’ye ulaştı. 2019’un üçüncü çeyreğinde BKM sistemleri üzerinden 2.742 milyon adet takas işlemi gerçekleştirildi ve 337 milyar TL’lik takas işlem hacmine ulaşıldı.

BKM'nin raroruna göte Türkiye'de 68.6 milyok kredi kartı, 160.4 milyon banka kartı bulunuyor.

2012'DE DİJİTAL CÜZDAN ÇIKARDI

Bankalararası Kart Merkezi 2012 yılında dijital cüzdan uygulaması BKM Express'i uygulamaya koymuştu.

TROY 9 MİLYONA ULAŞTI

BKM’nin Nisan 2016’da kurduğu TROY’un, Türkiye’nin ilk ve tek yerli ödeme yöntemi olarak tanıtılmıştı. Troy Eylül 2019 itabariyle 9 milyon adede ulaşmıştı. TROY 19’u banka, 4’ü elektronik para kuruluşu olmak üzere toplam 23 kurumun banka kartı, ön ödemeli kart ve kredi kartlarının sağ alt köşesinde yer alıyor.

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